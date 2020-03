Australië scherpt reisbeperkingen aan wegens coronavirus

Het coronavirus heeft de Formule 1, en nu ook Australië, in zijn greep. De Australische overheid scherpt de reisbeperkingen aan. Mensen vanuit China, Iran en Zuid-Korea mogen het land niet in. Italianen komen het land nog wel in, maar zij moeten eerst een test afleggen.

Het reisverbod geldt voor mensen die de afgelopen veertien dagen in een van de drie genoemde landen zijn geweest. Ook gelden er strengere toegangseisen voor reizigers vanuit Italië. Zij krijgen onder andere vragen bij het inchecken en temperatuurcontroles. Op dit moment zijn nog geen grote evenementen afgelast in Australië.

Lees ook: Licht op groen voor GP van Australië ondanks uitbraak coronavirus

“De GP van Australië gaat gewoon door”, vertelt Andrew Westacott, CEO van de Australian Grand Prix Corporation aan 3AW Radio Melbourne. “De vracht arriveert tussen morgen en zondag. De gehele F1, inclusief de teams, komt dinsdag aan. Voor nu ziet het er positief uit en kan het F1-circus in Australië van start gaan.”

Lees ook: Brawn over coronavirus: ‘Geen GP als een team een land niet in kan’

Bahrein en Vietnam nemen forsere maatregelen. Bahrein laat reizigers die twee weken voor de reis naar het koninkrijk in Italië zijn geweest, het land niet in. In Vietnam gelden quarantaine-maatregelen: reizigers vanuit Italië moeten eerst twee weken in quarantaine. Ferrari en Alpha Tauri overwegen om de teams samen in één vliegtuig naar de eerste drie races af te laten reizen. Dit doen ze om de lokale autoriteiten te ontzien.