Startnummer 2: Het nummer dat niemand wil (behalve Stoffel Vandoorne)

In de rubriek ‘het startnummer’ pakt FORMULE 1 voor elke dag van de maand april het bijbehorende startnummer erbij. Aan de hand daarvan staan we stil bij de historie van het nummer, een grote naam die ermee reed, of juist een grote onbekende. Op dat twee het nummer dat niemand wil, want welke Formule 1-coureur wil nou nummer 2 zijn?

“Not bad for a number 2 driver“, beet Mark Webber de Red Bull-teamleiding in 2010 op Silverstone toe, nadat hij als eerste over de streep kwam. Webber was titelkandidaat, maar had het gevoel dat het team hem als tweederangsburger behandelde, wilde dat hij tweede viool speelde voor Sebastian Vettel, met wie Webber de nodige aanvaringen had gehad. Toch was het niet het nummer 2 dat op Webbers bolide stond, hij reed met 6. Met Webbers titelcampagne in 2010 uiteindelijk zonder succes en uitgerekend Vettel die dat jaar én de drie seizoenen erna kampioen werd, diende Webber zich in die opvolgende jaren met hand en tand te verzetten om niet te worden wat toen wél op zijn auto stond: een 2.

De 2 is voor veel coureurs een vloek, een ongeluksnummer. De tweede is immers de eerste verliezer. De 2 hoort, uitzonderingen daargelaten voor wie op gelijke voet met een titelverdediger kan staan, aan echte tweede rijders toe. Zoals Stefan Johansson, Gerhard Berger, Johnny Herbert, Rubens Barrichello, Heikki Kovalainen. Misschien doen we ze te kort, maar kampioen werden ze geen van allen. Ze droegen nooit de 1 en, zo erkende Kovalainen jaren later op de site van McLaren, waarvoor hij in 2009 met nummer 2 reed: “Ik haalde minder uit de auto dan Lewis Hamilton en toen hij bepaalde updates vervolgens eerder kreeg, deed dat toch wat met me.” De Fin voelde zich steeds meer tweede man. “Ik had het moeten negeren, maar reed gewoon niet zo goed als ervoor.”

Zoals het toeval het wil, heeft Hamilton nu, elf jaar later, weer een Fin naast zich. Nu coureurs zelf startnummers kiezen, rijdt Valtteri Bottas echter met 77. Al staat zijn ‘strijd’ de laatste jaren vooral in het teken om te ontsnappen aan de rol als nummer twee, zeker in de jaren dat Mercedes het vuur aan de schenen wordt gelegd en Hamilton misschien wat rugdekking nodig heeft. Vorig seizoen ging dat Bottas nog het best af, en was hij zelfs Hamiltons meest geduchte tegenstander in de titelstrijd. Al was zijn eindklassering daarin zo goed als vooraf te voorspellen: tweede.

De laatste coureur die echt met het nummer 2 op de auto heeft gereden, is voormalig McLaren-coureur Stoffel Vandoorne. Hij koos er zelf voor, en dat lijkt apart. “Maar het was mijn eerste nummer in de autosport, het werd me gegeven in de Formule 4, in 2010. Een goed jaar, met goede herinneringen.” In zijn twee volledige Formule 1-seizoenen wist Vandoorne zich echter nooit te onderscheiden als meer dan een nummer twee, met Fernando Alonso als absolute nummer één naast zich.

Heel anders verging het de coureur die de laatste jaren in de Indycars het nummer 2 kreeg toebedeeld: Josef Newgarden. Hij werd er in 2017 en 2019 kampioen mee. Voor 2020 mag hij kiezen of hij 1 of 2 wil. Eén keer raden wat het wordt…