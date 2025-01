Het nieuwe jaar is begonnen en in de maand januari geven we daarom een vervolg aan onze inmiddels klassieke rubriek Startnummer, met ditmaal de keuze van Daniel Ricciardo voor nummer 3. Liever had hij een ander startnummer gekozen, maar of hij ooit nog wil switchen is de vraag.

Wie wel eens naar NASCAR kijkt of heeft gekeken, weet dat het er in die tak van autosport soms hard aan toe gaat. Onderlinge verhoudingen tussen teams en coureurs, soms tot fysieke confrontaties aan toe, zijn niet altijd even al te best. Maar de coureurs spreken hoe dan ook tot de verbeelding, ook in Europa en ook in Australië.

Zoals bij Daniel Ricciardo. Inmiddels uit de Formule 1, maar het startnummer 3 linken we nog wel even een tijd aan Ricciardo. Dat hij na de invoering van de keuze voor een eigen startnummer koos voor de ‘3’ op de bolides, is geen toeval. “Het heeft alles te maken met Dale Earnhardt”, vertelde Ricciardo al eens. “Ik was altijd een groot fan van hem.”

NASCAR

Earnhardt was een icoon in NASCAR, een winnaar en kampioen, een topcoureur en gevestigde naam met een enorme fanschare. in de karakteristiek met ‘3’ gesierde bolides boekte hij grote successen. In NASCAR hoorde dat nummer bij hem in een tijd waarin hij bijvoorbeeld met Rusty Wallace mooie gevechten voerde, die op zijn beurt met nummer 2 reed. Zo is ook in die tak van autosport al decennialang de traditie van eigen startnummers. In de Formule 1 pas sinds 2014, maar Ricciardo was er als de kippen bij om zijn held te eren door voor startnummer 3 te gaan.

