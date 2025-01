Het nieuwe jaar is begonnen en in de maand januari geven we daarom een vervolg aan onze inmiddels klassieke rubriek Startnummer, met ditmaal de keuze van Lando Norris voor nummer 4. Liever had hij een ander startnummer gekozen, maar of hij ooit nog wil switchen is de vraag.

Het is tegenwoordig al niet meer voor te stellen, zo ‘eigen’ heeft Lando Norris zich inmiddels het startnummer 4 gemaakt. Het had echter weinig gescheeld of de nieuwste Britse hoop in bange Formule 1-dagen had met een ander nummer rondgereden.

Nummer 11 had Norris’ voorkeur toen duidelijk werd dat hij voor McLaren zou debuteren in de F1. Maar dat nummer was toen al in gebruik. En nota bene door een van zijn toekomstige concurrenten: Sergio Pérez. Dat de Mexicaan inmiddels zijn stoeltje in de F1 kwijt is, opent wellicht deuren naar een switch voor Norris. Hoewel?

Nummer 11 ligt nog sowieso ‘vast’. De laatste coureur die een nummer heeft gebruikt mag daar drie jaar op teren. Pérez kan dus zijn startnummer weer in gebruik nemen. Claimen kan Norris het startnummer sowieso dus enige tijd niet. Om over nummer 31 nog maar te zwijgen: Esteban Ocon had dat nummer al toen Norris de F1 binnen kwam. En hij heeft dat nummer nog steeds. Ocon rijdt nota bene nog rond als coureur. Het startnummer 31 zal dus sowieso nóg langer buiten bereik zijn.

Het is overigens maar de vraag of Norris überhaupt nog wil switchen: startnummer 4 past bij hem, het is ‘zijn’ nummer geworden. De reden waarom hij dat dan koos toen 11 en 31 niet beschikbaar bleken? Hij vond het wel bij zijn logo passen. Meer zit er niet achter. Het legde hem geen windeiren: zowel commercieel als sportief boekte de Engelsman er de afgelopen jaren veel succes mee. Het is ook niet voor niets dat er alleen maar vieren staan op de kentekenplaat van de Ferrari waarmee Norris in zijn woonplaats Monte Carlo rondrijdt.

