Het nieuwe jaar is begonnen en in de maand januari geven we daarom elke dag een vervolg aan onze inmiddels klassieke rubriek Startnummer, met ditmaal de bijzondere keuze van Jenson Button voor nummer 22. Met dank aan bingo en een wereldtitel.

Het nummer 22 linken we vandaag de dag vooral aan Yuki Tsunoda. Jaar na jaar rijdt de Japanner er al mee rond. Hij is pas de tweede coureur die een vaste bezitter van het nummer mag worden genoemd, alleen Button ging hem voor. “Een illustere voorganger”, zo zei Tsunoda al eens toen het rijden met 22 ter sprake kwam.

Button omarmde het startnummer in 2014, toen coureurs een ‘eigen’ nummer mochten kiezen. De Brit reed voor McLaren en zou uiteindelijk drie seizoenen racen met de ‘dubbeltwee’ op zijn bolide. Maar hoe kwam Button er zo bij om 22 te kiezen? Het heeft alles te maken met bingo en een wereldtitel, zo blijkt.

“Ik werd in 2009 wereldkampioen met nummer 22”, aldus de Engelsman ten tijde van het bekendmaken van zijn voorkeur. Om even later via social media een nadere uitleg te bieden. “Aan 22 bewaar ik goede herinneringen. Ik kijk ernaar uit om nieuwe herinneringen te maken.”

En die bingo? Hoe zit dat dan? Hij twittert eerder al iets over twee kleine eendjes, met de woorden quack-quack. Dat blijkt te slaan op een omschrijving voor het getal 22 bij bingo: de Britten noemen het ’two little ducks!’.

Bingo had Button vervolgens overigens niet qua prijzen. Want in tegenstelling tot die eerste keer met 22 in 2009, bleef succes in de tweede periode met dat nummer uit. Het bleef bij die ene wereldtitel voor de Brit, die eind 2016 vervolgens uit de sport verdween om plaats te maken voor Stoffel Vandoorne. Hij kwam nog wel even een keer terug als reservecoureur, maar dat was het dan ook.

