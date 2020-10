Wolff over coronabesmettingen Mercedes: ‘Hamilton en Bottas moeten als kluizenaars leven’

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ‘bijna als kluizenaars’ moeten leven nu er twee positieve coronagevallen binnen het team zijn. Volgens de Oostenrijker doen de twee coureurs dat ook, maar hij benadrukt ook dat ze de juiste beslissingen hebben genomen om ze te beschermen.

Donderdag maakte Mercedes bekend dat een teamlid positief getest was op het coronavirus, waarop meerdere teamleden gisteren opnieuw een coronatest hebben afgenomen. Een andere medewerker was ook positief getest terwijl één test een onduidelijk resultaat gaf. Uiteindelijk zijn zij en ook vier andere teamleden in isolatie gezet.

Lees ook: Weer positieve coronatest bij Mercedes: zes teamleden in isolatie

“We testen constant in Brackley”, zegt Wolff tegen RaceFans.net, verwijzend naar de fabriek van Mercedes. “Iedereen werd tussen maandag en woensdag getest, daar zaten geen positieve gevallen bij. Bij aankomst deden we opnieuw een test en daar zat één positief geval bij, die persoon was uiteraard in quarantaine gezet. Iedereen die bij hem in de auto zat of met hem heeft gewerkt, is ook in quarantaine gegaan en zij hebben opnieuw een test afgenomen, welke negatief waren.”

“Toen hadden we een tweede teamlid die positief was getest en dus werd de rest om hem heen ook in quarantaine gezet”, aldus Wolff. De Oostenrijker benadrukt dan ook dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas heel voorzichtig moeten zijn. “Het is duidelijk dat de coureurs het meest gelimiteerd zijn. Het is zeker geen geweldige situatie voor hen, ze moeten bijna als een kluizenaar leven en dat is ook wat ze doen. Ze blijven thuis, gaan niet uit voor een etentje en hebben geen meetings met andere teamleden met wie wij wel meetings hebben”, aldus Wolff.

Lees ook: Wie kiest Red Bull? Mercedes kan niet, Ferrari weet het niet en Renault wacht af

Het is volgens de teambaas van belang dat de coureurs, momenteel de nummers een en twee in het kampioenschap, zo min mogelijk risico nemen. “Dat is cruciaal voor het kampioenschap, als je een of twee races mist. Dus helaas voor hen moeten ze een teruggetrokken leventje leiden. Maar we denken dat de beslissingen die we hebben genomen goed zijn en ze beschermt”, concludeert Wolff.