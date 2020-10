Wie kiest Red Bull? Mercedes kan niet, Ferrari weet het niet en Renault wacht af

De nieuwe motor van Honda na 2021, het is het onderwerp van gesprek dit weekend. De drie overgebleven fabrikanten Mercedes, Ferrari en Renault zijn benieuwd naar het plan B van Helmut Marko en de zijnen. Een van de huidige fabrikanten valt in ieder geval af.

‘Zijn jullie bereid een samenwerking met Red Bull aan te gaan?’, die vraag brandde iedereen op de lippen tijdens de sessie met Toto Wolff (Mercedes), Mattia Binotto (Ferrari) en Cyril Abiteboul (Renault). Meest logische stap op dit moment lijkt Renault te zijn, van de huidige drie fabrikanten dan. De regels schrijven voor dat degene met de minste klantenteams een team moet voorzien van motoren mocht deze niet voorzien zijn.

“Wij zijn tot nu toe niet gecontacteerd”, zegt Cyril Abiteboul. “Dat kan ik bevestigen. Maar het gaat er niet om of wij er voor open staan, ik heb eerder gezegd dat we de regels respecteren in het belang van de sport. Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen B of C is bij Red Bull. Ik denk dat wij iets verderop in het alfabet staan. Er is nog tijd.”

Lees ook: Verstappen: ‘Ik focus op dit seizoen en volgend seizoen, wat daarna gebeurt weet ik nog niet’

Volle Ferrari-agenda

Mattia Binotto zegt er nog niet over te hebben nagedacht. “Het is ook eerst aan Red Bull om ons te benaderen. Het is een fantastisch team maar het zou ons ook veel energie kosten om hen te faciliteren. We hebben er nog geen standpunt over in genomen. Daar zouden we tijd voor moeten nemen om over na te denken.”

“We zitten ook met 2022 en de nieuwe regels die dan van kracht zullen zijn, daar moeten we ons ook voor voorbereiden. Maar het is ontzettend jammer dat zo’n grote naam als Honda ermee stopt. Dat is iets wat de Formule 1 zich moet aantrekken, het is te duur geworden.”

Lees ook: Tanabe: ‘Honda-personeel erg verdrietig over vertrek’

Mercedes wimpelt nu al af

Het antwoord van Mercedes-teambaas Toto Wolff zal niemand verrassen, afgezien van de vraag of ze hun concurrenten met de eigen motor zouden willen helpen. “Nee. Om meerdere redenen maar de belangrijkste omdat we al voor vier teams inclusief onszelf zorgen. We zijn al bijna zover dat we niet meer genoeg motoren kunnen maken voor ons, we zitten aan de limiet van onze capaciteit. Maar ik twijfel er niet over dat Helmut Marko geen plan B heeft en misschien niet eens afhankelijk hoeft te zijn van de huidige drie fabrikanten.”

“We weten hoe lastig het moet zijn geweest voor Honda. We hebben beide situaties gehad, we hebben succes gehad met McLaren als klantenteam. Maar we zagen betere marketingkansen als we een eigen team zouden hebben. Deze sport draait niet om investeren, met investeren alleen win je niet. Er is geduld nodig, het gaat om de lange termijn. Wij hebben ook pijnlijke jaren gekend en dat hebben we weten om te keren. Maar de voorbeelden zijn legio: Honda, BMW, Toyota en nog anderen zijn vertrokken.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Abiteboul kan een kerstkaart verwachten

Christian Horner zelf ziet het allemaal aan, opvallend is wel dat de toon wat betreft Renault in ieder geval een stuk gematigder is dan tijdens de vorige samenwerking. “Het is een andere organisatie dan toen. Er is veel veranderd, er is een CEO die enthousiast is over de F1. Dat enthousiasme is nodig anders win je nooit.”

“We zullen alle opties moeten bekijken, ook een in-house ontwikkeling van de motor. En van de huidige drie lijken er twee een mogelijkheid. Maar wij zijn Red Bull, we zijn niet zomaar een team. We zijn veeleisend en willen niets anders dan winnen, de lat ligt hoog en we willen kampioen worden.” Horner werd nog gevraagd of Abiteboul dit jaar weer een kerstkaart krijgt: “Die krijg hij altijd, hoor.”