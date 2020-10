Tanabe: ‘Honda-personeel erg verdrietig over vertrek’

Honda neemt aan het einde van 2021 afscheid van de Formule 1. Het vertrek valt zwaar bij het Honda-personeel, zegt de technisch directeur van de Japanse motorleverancier Toyoharu Tanabe.

Honda kwam in 2015 na een afwezigheid van zeven jaar terug in de sport. Aanvankelijk vielen de resultaten tegen, maar sinds 2018 gaat het een stuk beter met de Japanse motorleverancier en heeft het sindsdien vijf races gewonnen, maar aan het einde van volgend jaar vertrekt de motorfabrikant uit de sport. Honda wil in 2050 CO2-neutraal zijn, wil meer personeel daarvoor inzetten en stopt daarom met de Formule 1.

Dat nieuws kwam hard aan bij het personeel vertelt technisch directeur Toyoharu Tanabe. “Iedereen binnen het Formule 1-project was erg verdrietig over het nieuws”, zegt Tanabe in de preview voor de Grand Prix van Eifel.

“We hebben een uitstekende relatie met Red Bull en Alpha Tauri. Ik ben trots op wat we tot nu toe bereikt hebben. We blijven door werken met als doel meer overwinningen en podiums”, aldus de Japanner.

