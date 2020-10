Parabolica, afl. 10: ‘Dit weekend horen we wat Verstappen vindt van Honda-exit’

De Formule 1 keert deze week voor het eerst sinds 2013 terug naar de Nürburgring. Na de aankondiging van Honda’s vertrek uit de sport is er voldoende om te bespreken. In aflevering 10 van Parabolica staan FORMULE 1-verslaggevers Sjaak Willems en Daan de Geus stil bij de Honda-exit, analyseert Ho-Pin Tung de Nürburgring en toont huisfotograaf Peter van Egmond enkele speciale foto’s van de grote crash op het Duitse circuit in 2007. Welkom bij aflevering 10 van Parabolica!

