Jos Verstappen: ‘Red Bull hoeft zich geen zorgen te maken als ze Max een kampioensauto geven’

Geruchten zijn er genoeg sinds Honda’s aangekondigde Formule 1-exit voor eind 2021. Over een mogelijke terugkeer van Red Bull naar Renault, een eventueel eigen motorprogramma én natuurlijk over wat het voor Max Verstappens toekomst bij het team betekent. Zijn vader Jos Verstappen spreekt tegenover De Telegraaf duidelijke taal: “Red Bull moet Max een competitieve auto geven, dan hoeven ze zich nergens zorgen over te maken.”

Het gaat er na Honda’s aangekondigde exit weer volop over: de vermeende ontsnappingsclause in Max Verstappens contract die hem al eind 2021 zou toestaan Red Bull te verlaten, in plaats van pas na 2023. Vooral omdat Red Bull-topman Helmut Marko eerder tussen neus en lippen door wel heeft laten merken dat er een dergelijke clausule in Verstappens contract zou staan, al probeerde teambaas Christian Horner dat begin deze week overigens weer af te zwakken op ServusTV.

Max Verstappen zelf hield het er in een persbericht van zijn team bij dat hij het jammer vindt dat Honda stopt, maar het ‘op dit moment niets verandert’. “We hebben de rest van het seizoen en heel volgend jaar immers nog en zullen proberen daarin elke race het podium te halen.”

Verstappens uitspraak laat nog altijd in het midden hoe hij de toekomst na 2021 ziet, maar vader Jos maakt in gesprek met De Telegraaf duidelijk dat het hoe dan ook ‘tijd wordt dat Red Bull een auto neerzet waarmee je kampioen kan worden’. Ontsnappingsclausules of niet. “Als Max volgend jaar een competitieve auto heeft, hoeft Red Bull zich nergens zorgen over te maken.” Om het doel draait Jos Verstappen namelijk ook niet heen: dat is de wereldtitel.

Jos: ‘Baalde in het begin heel erg’

Jos en Max Verstappen spraken onlangs ook exclusief met FORMULE 1 over de gang van zaken bij Red Bull. Verstappen senior zei daarbij te balen van het feit dat 2020 wéér een jaar is waarin de titel buiten bereik blijft en dat het gat naar Mercedes zelfs verrassend groot is. “Ik moet zeggen dat ik daar met name in het begin heel erg van baalde. Dan kom je er dus achter hoe de werkelijke situatie is. Natuurlijk zit er niets anders op dan het te accepteren, maar dit is niet wat je wilt. Je wilt voor het kampioenschap meedoen.”

Hoewel Verstappen senior geen reden ziet waarom Red Bull niet met Mercedes zou kunnen concurreren, moet het volgens hem wel actie ondernemen. “Red Bull zou het team dan ook maar beter moeten oliën en organiseren en erachter zien te komen waar het aan ligt, waar de problemen zitten. En daar moet dan aan gewerkt worden.”