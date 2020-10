Horner na vertrek Honda: ‘Enorme klus om nu een goede motor te vinden’

Teleurstelling maar ook trots bij Red Bull na de aankondiging van Honda dat het na 2021 niet doorgaat met de Formule 1. Maar teambaas Christian Horner realiseert zich vooral dat zijn team voor de moeilijke opgave staat om nu een nieuwe motorleverancier te vinden.

De Japanners kwamen vandaag met de enigszins verrassende mededeling dat Honda stopt met de koningsklasse. Het bedrijf wil zich richten op het streven om in 2050 CO2-neutraal te zijn en ziet dus geen plek voor de dure Formule 1. En dat viel Christian Horner toch vast rauw op zijn dak. “We begrijpen de beslissing en respecteren het moeilijke besluit.”

“Maar het stelt ons voor een enorme klus, daar hebben we eerder ervaring mee opgedaan en we hebben alles in huis daar effectief op in te spelen. Dat hebben we in het verleden ook laten zien. We zijn natuurlijk wel teleurgesteld dat we niet meer doorgaan met Honda. We zijn trots op ons gezamenlijk succes, vijf overwinningen en 15 podiumplekken voor Red Bull en AlphTauri en we bedanken Honda dan ook voor hun enorme inzet en toewijding.”

Voor nu zijn de twee nog wel anderhalf jaar tot elkaar veroordeeld maar Horner ziet daar geen problemen. “Het is nog altijd onze gezamenlijke focus om de rest van 2020 en 2021 te vechten voor overwinningen en mee te doen om het kampioenschap. We hebben als Red Bull het nieuwe Concorde Agreement getekend, we zijn er voor de lange termijn en kijken uit naar een nieuw tijdperk van innovatie, ontwikkeling en succes. Nu zullen we de tijd moeten nemen om verder te evalueren en de meest competitieve motor te vinden voor 2022 en daarna.”

