Max Verstappen en Red Bull moeten het na 2021 zonder motoren van Honda doen

Honda trekt zich aan het einde van 2021 terug als motorleverancier in de Formule 1. Red Bull en AlphaTauri moeten daardoor op zoek naar een nieuwe motorfabrikant.

De Japanners hinkten lang op twee gedachten: het wilde competitief zijn in de Formule 1 maar zag ook dat het eigen bedrijfsprofiel snel veranderde. Zo wil het in 2050 CO2-neutraal zijn. Eén van de redenen dat Honda bij de terugkeer in de Formule 1 een overeenkomst tot ‘slechts’ 2021 tekende. “Het nastreven van dit doel is is één van de topprioriteiten van Honda”, schrijft het bedrijf in een verklaring vandaag.

Het bedrijf wil meer en meer mankracht inzetten om dat doel te bereiken. Zo is er in april dit jaar al een nieuw innovatiecentrum gebouwd waar ook met de opgedane kennis van de afgelopen jaren in de Formule 1 verder zal worden gewerkt aan nieuwe technieken. Maar dat heeft dus nu mede tot gevolg dat Honda geen andere keus ziet dan zich terugtrekken uit de Formule 1.

“Motorsport zit in ons DNA, daarom zullen we vol passie doorgaan en proberen nummer 1 te worden in alle racecategorieën waar Honda nog meedoet.” Honda keerde in 2015 na een afwezigheid van zeven jaar terug in de Formule 1. Dat gebeurde eerst bij McLaren maar de samenwerking liep uit op een grote teleurstelling voor beide kampen en eindigde na drie jaar met een gênante vechtscheiding.

Toch bleef de Japanse motorfabrikant actief in de Formule 1: het kreeg met eerst Toro Rosso in 2018 een frisse start. Het zusterteam deed het nodige voorwerk voor Red Bull dat in 2019 volgde, de samenwerking was meer dan een klantenrelatie. Honda vestigde zich in Milton Keynes en samen met Red Bull had het één doel: Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit maken.

Het leverde in anderhalf jaar tijd vier overwinningen op, Verstappen won in Oostenrijk, Duitsland, Brazilië 2019 en dit jaar de 70th Anniversary GP op Silverstone, Zusterteam AlphaTauri voegde daar vorige maand in Monza nog één aan toe met de winst van Pierre Gasly.

