Gasly over Red Bull en Alpha Tauri: ‘Beiden goede opties’

Pierre Gasly denkt dat er tussen Red Bull en Alpha Tauri geen slechte keuze is voor hem. De Fransman, die in augustus 2019 van moederteam Red Bull werd teruggezet naar het toenmalige Toro Rosso, beseft dat hij ook bij Alpha Tauri in een omgeving zit waar hij kan presteren. “Uiteindelijk is er geen goede optie en geen slechte optie.“

Pierre Gasly werd in de zomer van 2019 teruggezet naar opleidingsteam Toro Rosso, Alex Albon maakte de omgekeerde beweging. Sindsdien bloeide de Fransman bij wat nu Alpha Tauri heet opnieuw helemaal open. Albon heeft het op zijn beurt moeilijk bij moederteam Red Bull. Of dat betekent dat Gasly zijn plek bij Red Bull zal terugkrijgen, maakt hem weinig uit.

Lees ook: Horner: ‘Albon heeft zelfde probleem als Gasly’

“Ik ben niet gefocust op Alex”, vertelt de racewinnaar van Monza aan Motorsport-total. “Wat er met hem gebeurt, is niet echt mijn probleem, dus daar ben ik niet echt in geïnteresseerd. Ik heb de afgelopen twaalf maanden zo’n 70 punten gescoord voor Toro Rosso en Alpha Tauri, veel meer is dan wie dan ook voor dit team. Sommigen hebben de kans gekregen om naar Red Bull te gaan en hebben minder gescoord dan ik.”

Zoals alle coureurs wil Gasly graag voor overwinningen en kampioenschappen strijden. Met welk team hij dat wil doen, durft hij niet meteen te zeggen. “Als je een wereldkampioen wilt worden, moet je de leider in het team zijn. Dat is het eerste criterium”, legt de Fransman uit. “Maar ik wil ook vechten voor topklasseringen, en ik denk dat Red Bull de veel betere auto heeft.“

Voorlopig is Gasly tevreden met zijn stoeltje bij Alpha Tauri. “Ben ik blij met mijn prestatie voor het team? Ja. Ben ik blij om met dit team samen te werken? Ja. Is het mijn doel om te vechten voor betere posities in de Formule 1? Ja, je moet overal rekening mee houden”, stelt Gasly. “En op dit moment kan ik niet veel meer doen, denk ik. Aan het eind van de dag is er geen goede optie en geen slechte optie. Ik denk dat beide opties goed zijn”, aldus de Fransman.

Lees ook: Hoeveel verdiende Red Bull Racing eigenlijk 2019? (Niet heel veel)