Hoeveel verdiende Red Bull Racing eigenlijk 2019? (Niet heel veel)

Met de budget cap in het vooruitzicht moet er natuurlijk behoorlijk gesnoeid worden in begrotingen van teams. Dat zal vooral voor de topteams een flinke klus worden, Red Bull leefde bijvoorbeeld in 2019 op behoorlijke grote voet: 263 miljoen euro kostte het Formule 1-team, zo blijkt uit de jaarcijfers.

Volgend jaar moet de broekriem aangetrokken worden tot 123,5 miljoen euro, de helft dus. Uitgesloten zijn onder meer de salarissen van coureurs, topmensen en ontwikkelingskosten voor motoren. Het team hult zich in stilzwijgen over hoeveel van de begrootte 263 miljoen buiten de budgetcapregels van 2021 zou vallen. Ter vergelijking, Mercedes spendeerde nog ‘ietsje’ meer, 365 miljoen euro.

De omzet van Red Bull Racing kwam volgens Autosport.com uit op ongeveer 268 miljoen euro, ondanks de hoge kosten werd er nog winst gemaakt, omgerekend zo’n 677.000 euro. Dat is uiteraard de winst van het team als operatie op zich, Red Bull gebruikt het raceteam uiteraard ook als marketingkanon waar ongetwijfeld nog veel meer mee wordt binnengehaald.

Puzzel van bedrijven

Het Red Bull-concern blijft een ingewikkeld netwerk aan moeder, zuster- en dochter-bedrijven. Zo valt het F1-team onder Red Bull Technology, ook daar werken mensen mee aan het ontwerp en design van de auto. Zij staan als ‘supplier’ in de boeken bij Red Bull F1. De technologie-tak levert bijvoorbeeld ook diensten aan Alpha Tauri en ontwikkelde onafhankelijk de Aston Martin Valkyrie. Het maakte een kleine 9 miljoen euro winst maar wordt door het moederbedrijf Red Bull Gmbh voorzien van een jaarlijkse kapitaalinjectie, in 2019 was dat ongeveer 70 miljoen euro.

In de loop der jaren waren er van 758 ìn 2016 tot 793, 809 en uiteindelijk 866 in 2019 mensen werkzaam bij Red Bull Technology. Het raceteam zelf heeft op papier slechts 59 mensen in dienst. “De kosten hebben we onder controle”, zegt teambaas Christian Horner over de jaarcijfers. “We hebben in beeld welke aanpassingen we moeten doen om aan de reglementen te voldoen.” Wat de budget cap voor gevolgen heeft voor de relatie met de verschillende (technologie) takken van Red Bull Gmbh zal de toekomst moeten uitwijzen.

