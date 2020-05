Abiteboul zegt dat besparingsmaatregelen kans op F1-toekomst Renault vergroten

Cyril Abiteboul zegt dat de nieuwe kostenbesparende regels de kans vergroten dat Renault in de Formule 1 blijft. De Renault-teambaas is ervan overtuigd dat de veranderingen innovatie zullen stimuleren en de kosten zullen verlagen. “Alles wat er nu gebeurt, zal waarschijnlijk heel goed voor ons zijn.”



Abiteboul denkt dat de veranderingen in de Formule 1 zullen zorgen voor één grote strijd in plaats van verschillende niveaus binnen het kampioenschap. Geen top- en middenveldteams meer dus. “Alles wat er gebeurt, de betere verdeling van het prijzengeld, de lagere budgetlimiet – een bedrag waar wij al jaren op aandringen – zal waarschijnlijk heel goed voor ons zijn”, vertelt Abiteboul aan Autosport. Daarnaast voorspelt de Fransman dat nieuwe regels zoals het budgetplafond en de ‘open source’-onderdelen zullen zorgen voor samenwerking, innovatie zullen stimuleren en de kosten zullen verlagen.

“Het budgetplafond ligt heel dicht bij het niveau waarop wij momenteel actief zijn”, gaat de Renault-teambaas verder. “Het is naar mijn mening een veel beter bedrijfsmodel. Als die vereiste in het verleden goed genoeg was voor een aantal fabrikanten om in te stappen in de sport, dan zal die morgen nog beter zijn.”

“We hebben aangedrongen op het stoppen van de crazy motorontwikkelingsrace. Het is echt krankzinnig hoeveel we aan de motor hebben uitgegeven, eindelijk gaat dat veranderen. Onze stem is eindelijk gehoord, misschien wel een stem die het gezond verstand vertegenwoordigt”, blikt Abiteboul terug op de onderhandelingen. “Dit alles wijst in de goede richting voor degenen die al in de sport zitten, daar ben ik vast van overtuigd.”

F1-toekomst

Zelfs voor het uitbreken van de coronacrisis twijfelde de Renault-top over de toekomst van het team in de Formule 1. De financiële gevolgen van die coronacrisis zorgen bovendien voor extra kopzorgen. Toch heeft Abiteboul vertrouwen in een verlengd verblijf in de koningsklasse. “Wij zijn sinds de jaren ’70 actief in de Formule 1. We zijn loyaal geweest aan sport en als we vooruitkijken is het belangrijk om trouw te blijven aan je roots. Waar je vandaan komt, je geschiedenis,… Niet alleen vanwege loyaliteit, maar ook omdat het iets betekent in het verhaal dat je aan de klanten brengt.”

“Motorsport heeft een unieke waarde en bijdrage”, gaat Abiteboul verder. “Daarom geloven we erin, net zoals we geloven in een aantal marketingactiviteiten. Alleen is dit een sport, die op vlak van technologie erg belangrijk is. Dat is racen, racen is emotie, net zoals Renault voor emotie staat. Dus dat betekent allemaal veel. Daarom doe we al tientallen jaren mee en willen we dat nog heel lang doen.”

De Renault-Nissan-alliantie is naast de Formule 1 ook erg actief in de Formule E. Abiteboul merkt op dat het feit dat het merk zowel in de F1 als in de FE zit, de fabrikant in staat heeft gesteld om op kostenefficiënte wijze deel te nemen aan het volledig elektrische kampioenschap, omdat het “een aantal technologieën voor Formule 1 ontwikkelt die vervolgens kunnen worden overgenomen in FE. Daarom denk ik dat de Formule 1 innovatie zal blijven stimuleren,” besluit hij.

