Teams akkoord met budgetplafond: maximaal €130 miljoen

De Formule 1-teams hebben overeenstemming bereikt over een nieuw regelpakket waarmee de sport de coronacrisis moet doorstaan. Na weken van onderhandelingen is het voorstel vrijdag via een online stemming goedgekeurd, zo meldt BBC Sport.

De ‘New Deal’ omvat onder meer een verlaging van het budgetplafond. Teams zouden volgend seizoen oorspronkelijk 175 miljoen dollar mogen uitgeven, exclusief coureurssalarissen, maar dat is nu teruggebracht naar 145 miljoen. Daarnaast gaat er gebruik gemaakt worden van ‘open source’ onderdelen en komt er een handicapsysteem voor de ontwikkeling van aerodynamica, waarbij de teams die onderaan het klassement eindigen meer tijd in de windtunnel tot hun beschikking krijgen.

Met name over het budgetplafond was veel discussie tussen de teams. Maar uiteindelijk werd toch een compromis bereikt tussen Ferrari, dat niet lager wilde gaan en de kleinere teams die 100 miljoen dollar per jaar wel genoeg vonden. Het budgetplafond zal de komende jaren verder worden verlaagd met 5 miljoen dollar per jaar. De grote teams hebben daardoor in ieder geval tijd om af te bouwen. Zo opperde Ferrari al om naast de Formule 1 ook deelname aan Indycars of WEC te overwegen om personeel aan het werk te kunnen houden.

Nu de teams eruit zijn, moeten de regels alleen nog worden goedgekeurd door de World Motor Sport Council van de FIA. Hoewel de eerstvolgende vergadering voor medio juni gepland staat, zal de autosportbond zich waarschijnlijk volgende week al na online beraad over de zaak uitspreken.