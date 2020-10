Gesprek met Jos en Max Verstappen: ‘Auto’s minder in 2022 maar hopelijk meer spanning’

Max Verstappen heeft allang geaccepteerd dat hij in 2020 andermaal tot een bijrol is veroordeeld. Halverwege het verkorte seizoen maakt hij samen met vader Jos en FORMULE 1 Magazine de balans op: over corona, de RB16 en de toekomst.

Het is anders dan anders dit keer. Normaal gesproken vindt een interview met Verstappen junior en senior plaats in de privacy van het Red Bull-motorhome. Van dichtbij merk je ook veel meer van de dynamiek die de twee hebben opgebouwd door de jaren heen. Jos en Max Verstappen zijn twee handen op één buik, hebben aan een woord of een blik genoeg.

Alle is anders

Hoe anders is dat nu, er wordt gesproken via videoverbinding met de twee. Ook manager Raymond Vermeulen luistert mee, de drie-eenheid is ook tijdens de coronatijd vaak samen. “Ik ben blij dat er weer races zijn”, zegt Jos. “Maar ik hoop dat deze tijd snel voorbij is voor de Formule 1, de teams, coureurs en fans.” Max: “Het is op deze manier bijna net een testsessie.”

In het uitgebreide gesprek wordt teruggekeken, de huidige verhoudingen worden besproken maar het gaat ook over de toekomst van de F1. “De auto’s zullen vanaf 2022 minder zijn, maar je wilt natuurlijk ook spannende wedstrijden; dat het in ieder geval mogelijk is om inhaalacties te hebben. Dat zou wel fijn zijn, want je kunt nu gewoon niet racen”, meent Max Verstappen.

In Editie 14 van Formule 1 Magazine het uitgebreide gesprek met Jos en Max Verstappen over 2022, bandenbeheer, de onderlinge racesessies op afgesloten circuits en natuurlijk het grote verschil met Mercedes dit jaar. Editie 14 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen.