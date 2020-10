Vettel over fotograaf FORMULE 1 Magazine: ‘Altijd scheisse waar die Hollander staat’

Wellicht ziet de oplettende tv-kijker hem weleens ergens op de achtergrond staan. Onze fotograaf Peter van Egmond wil door zijn postuur in combinatie met vaak een vissershoedje of anders de kale kop opvallen langs de baan. Voor wie het nooit gezien heeft, vanaf nu ga je erop letten. Sebastian Vettel is het door de jaren in ieder geval wel opgevallen en niet alleen in positieve zin.

In het afgelopen raceweekend in Rusland was het ook weer raak, Vettel verloor tijdens de kwalificatie zijn Ferrari en raakte hard de vangrail. En wie kwam daar net aanlopen? Juist. “Ik hoorde gekraak en gepiep”, vertelt Van Egmond. “Ik wisselde snel mijn 500 mm voor een relatief korte lens en fotografeerde hem eerst in de auto met een stadion op de achtergrond. Daarna stapte hij uit, ging zijn voorvleugel ophalen en liep recht op me af. Het was net alsof hij mij wilde vragen of ik er niet iets mee wilde doen.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Russian Grand Prix, round 10



Van Egmond staat wel vaker op de goede plek als Vettel wordt getroffen door onheil. “Ik heb hem in Singapore ook wel eens gefotografeerd na een crash, dat was na de beroemde botsing met Max Verstappen en teamgenoot Kimi Räikkönen.” Van Egmond maakte onderstaande foto van een beteuterde Vettel die naar zijn gestrande auto staat te kijken.

‘Dat is die Hollander!’

De foto wisselde Van Egmond uit met een Duitse fotograaf. De collega liet de foto diezelfde dag op het vliegveld nog zien aan Vettel zelf, zo vertelde hij aan Van Egmond later. “Vettel herkende de situatie en zei meteen tegen mijn collega: ‘Dat is niet jouw foto, die heb jij niet gemaakt. Dieser Holländer heeft die gemaakt! Er is altijd scheisse waar die Nederlander staat.’ Ik zie het maar als compliment dat ik steeds op de goede plek sta.”

Een blik in het archief van Van Egmond leert ons inderdaad dat hij vaker op de juiste plek heeft gestaan. Desgevraagd waar hij komend weekend op de Nürburgring zal staan, laat Van Egmond niets los. “Dat ga ik niet zeggen, straks gaat hij zich erop voorbereiden, haha. Maar ik denk ergens in de eerste sector…”