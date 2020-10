Horner ontkent ontsnappingsclausule in contract Verstappen

Red Bull-teambaas Christian Horner ontkent dat er een motor gerelateerde ontsnappingsclausule in het contract van Max Verstappen staat. Volgens de Brit is Verstappen ondanks het vertrek van Honda nog steeds gemotiveerd: “Hij vertrouwt het team.”

Honda kondigde vorige week aan dat het eind 2021 de stekker uit het Formule 1-project stopt, waardoor Red Bull en Alpha Tauri op zoek moeten naar een nieuwe motorleverancier vanaf 2022. Door dit nieuws gingen er geruchten rond dat Verstappen, die vastligt bij het Red Bull tot eind 2023, een ontsnappingsclausule zou hebben als het team hem geen competitieve motor kon garanderen. Horner ontkent deze geruchten.

“Mensen vragen of het vertrek van Honda betekent dat onze line-up zal veranderen of dat Max zal vertrekken”, schrijft Horner in zijn column voor Red Bull. “Ik kan je vertellen, ondanks dat de contracten privé zijn, dat er geen clausules gerelateerd aan Honda in de contracten van Max en Alex (Albon, red.) staan, dus dat verandert niets.”

“Ik heb voorafgaand aan de aankondiging een goed gesprek gehad met Max en hij is nog net zo gemotiveerd en vrolijk en vertrouwt het team”, vervolgt Horner, die aangeeft dat het team en de Formule 1 grote beslissingen moeten nemen wat betreft de motoren.