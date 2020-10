Horner sluit terugkeer naar Renault-motoren niet uit: ‘Het gaat vooruit’

Keert Red Bull na 2021 terug naar Renault als motorleverancier? Christian Horner lijkt de mogelijkheid te overwegen. Volgens de Red Bull-teambaas is er bij de Franse renstal wel wat veranderd sinds zijn team en Renault eind 2018 na veel geruzie uit elkaar gingen. “De nieuwe CEO heeft voor een frisse wind en veranderingen gezorgd.”

Red Bull is sinds de aankondiging van Honda’s vertrek uit de Formule 1 druk op zoek naar een nieuwe motorleverancier voor 2022. Omdat het onwaarschijnlijk lijkt dat Ferrari of Mercedes het team uit Milton Keynes van motoren wil voorzien, is een terugkeer naar de Renault-krachtbron een van de weinige opties.

Renault heeft vanaf volgend seizoen geen klantenteams meer en zou daardoor zelfs verplicht kunnen worden om motoren aan Red Bull te leveren. Ook Christian Horner beseft dat een nieuwe samenwerking met Renault mogelijk is en sluit dan ook niets uit. “Sinds we uit elkaar zijn gegaan, is Renault veranderd”, vertelt de Brit aan ServusTV. “De nieuwe CEO (Luca de Meo, red.) heeft voor een frisse wind en veranderingen gezorgd. Het gaat er vooruit.”

Welke oplossing Red Bull ook kiest voor de motorkwestie, het team wil dit jaar nog een beslissing nemen. “We moeten voor het einde van het jaar duidelijkheid hebben. Uiteraard moeten we daarbij alle opties openhouden. Voor ons is het belangrijk dat we voldoende vermogen hebben om Mercedes de komende jaren te kunnen uitdagen”, aldus Horner, die benadrukt dat Red Bull-topman Dietrich. Mateschitz degene is die de eindbeslissing neemt. “Het is natuurlijk Dhr. Mateschitz die uiteindelijk beslist hoe het verder gaat.”

