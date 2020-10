Honda wil Red Bull wel helpen met eventueel ‘eigen’ motorproject

Honda’s Formule 1-tak staat er volgens managing director Masashi Yamamoto eventueel voor open Red Bull te blijven ondersteunen als het na 2021 zelf een motorproject wil beginnen op basis van de huidige Honda-motoren.

Dat zegt Yamamoto in gesprek met The Race in reactie op de suggestie dat Red Bull de huidige Honda-motoren eventueel zelf kan blijven doorontwikkelen nadat de Japanse fabrikant zich eind 2021 terugtrekt uit de Formule 1.

Volgens The Race heeft Honda een dergelijk verzoek overigens (nog) niet ontvangen van Red Bull, maar de grote baas van Honda’s Formule 1-motorproject zou hier dus niet onwelwillend tegenover staan, zegt hijzelf. “Als ze ons op enige manier nodig hebben, wil we graag met ze spreken.”

Lees ook: Max Verstappen en Red Bull moeten het na 2021 zonder motoren van Honda doen

“We willen graag helpen als Red Bull en Alpha Tauri onze steun nodig hebben na 2021. Deze twee teams zijn altijd goed voor ons geweest, dus als Honda zijnde geven we ze graag iets terug voor de toekomst.”

Dat gezegd hebbende, benadrukt Yamamoto wel dat de bal niet alleen bij hem ligt. Uiteindelijk ligt die bij de bazen in Japan. Zeker als het op een vraagstuk aankomt of Red Bull de Honda-motoren kan overnemen om verder te ontwikkelen. “Daarover moet ik dan met ze in gesprek.”

Lees ook: Horner na vertrek Honda: ‘Enorme klus om nu een goede motor te vinden’

Aan een eventueel eigen motorproject van Red Bull zitten sowieso veel haken en ogen. Zo zou een dergelijke onderneming een investering van honderden miljoenen zijn, en komt het behalve op financiën natuurlijk ook op technische knowhow en infrastructuur aan.

Een andere vraag is natuurlijk of de Honda-top, hoewel alles natuurlijk een prijs heeft, erop zit te wachten haar intellectueel eigendom aan Red Bull te verkopen. Zeker omdat Red Bull Technology ook geregeld aan auto’s van andere merken werkt.

Lees ook: Weblog: Keert Red Bull met hangende pootjes terug naar Renault?