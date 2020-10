Weblog: Keert Red Bull met hangende pootjes terug naar Renault?

Geheel onverwacht komt Honda’s vertrek uit de Formule 1, aan het einde van 2021, natuurlijk niet. De keuze het contract met Red Bull en Alpha Tauri vorig jaar met slechts één seizoen te verlengen was al een voorzichtige indicatie. Met een pandemie die de wereld gijzelt en de auto-industrie hard treft, is overleven voor de Japanse firma prioriteit. Bij de vorige crisis in 2008 was het niet anders: ook toen staakte Honda de kostbare F1-activiteiten van de ene op de andere dag.

Honderden miljoenen heeft Honda sinds de rentree als motorleverancier in de Formule 1 in 2015 geïnvesteerd. Het kon niet op. Na een moeizaam huwelijk met McLaren heeft Red Bulls sterrijder Max Verstappen de Japanse fabrikant met vier GP-zeges in de laatste achttien maanden pas echt waar voor zijn geld gegeven. Je zou denken: Honda heeft nu al zoveel geïnvesteerd en (ook) om gezichtsverlies te voorkomen gaat het na 2021 verder. Ik kon me daarbij voorstellen dat Honda van Red Bull de garantie wilde dat Verstappen dan wel in een van de auto’s zou zitten.

Lees ook: Max Verstappen en Red Bull moeten het na 2021 zonder motoren van Honda doen

Honda wil CO2-neutraal worden

Maar zover is het niet eens gekomen. De bestuurlijke top in Tokio heeft de stekker definitief uit het Formule 1-project getrokken. De redenen liggen voor de hand: sportief gezien lijkt de wereldtitel dankzij Mercedes’ heerschappij voorlopig een utopie, op het financiële vlak zijn de ontwikkelingskosten voor een nieuwe motor (per 2022) te hoog. Daarnaast heeft Honda al het geld hard nodig om een van de belangrijkste doelstellingen voor de toekomst (CO2-neutraal in 2050) te realiseren én om de verdere elektrificatie in de auto-industrie te financieren. Het is daarmee het eerste bedrijf dat uit de Formule 1 stapt en feitelijk zegt geen heil meer te zien in een raceserie met verbrandingsmotoren.

Een andere overweging voor Honda om na zeven jaar de Formule 1 vaarwel te zeggen, heeft te maken met de sociale verplichting tegenover werknemers. Personeel en daaraan gekoppeld de werkgelegenheid is voor Japanse firma’s een kostbaarder bezit dan prestige, zo bleek in 2008. Van de ene op de andere dag werd het fabrieksteam destijds opgedoekt en voor een symbolisch bedrag (naar verluidt één dollar) verkocht aan Ross Brawn.

Lees ook: Horner na vertrek Honda: ‘Enorme klus om nu een goede motor te vinden’

Red Bull heeft door het vertrek van de motorleverancier een groot probleem, zoals Christian Horner direct erkende. De teambaas beseft dat een exclusieve motorleverancier noodzakelijk is in de moderne Formule 1 wereldkampioen te kunnen worden. De scheiding met Honda stelt hem en vanzelfsprekend Verstappen voor een grote uitdaging: Mercedes en Ferrari weigerden in het verleden Red Bull van motoren te voorzien, de relatie met leverancier Renault eindigde in 2018 met een knallende ruzie.

Opnieuw verstandshuwelijk?

Toch is het niet ondenkbaar dat Red Bull noodgedwongen met hangende pootjes terugkeert bij de Fransen. Indien Ferrari en Mercedes hun poot stijf houden heeft de renstal uit Milton Keynes ook geen andere optie: een nieuwe motorleverancier lijkt zich voor 2022 niet aan te dienen. En beweerde Renaults teambaas Cyril Abiteboul onlangs niet dat in de Formule 1 alles mogelijk is? Nou, dan. Het pad voor een hereniging lijkt geëffend. Indien Red Bull voor 2022 geen andere leverancier kan vinden, dan is Renault als fabrikant met de minste klanten kennelijk ook verplicht de oude partner weer motoren te leveren.

Lees ook: Tost over vertrek Honda: ‘Jammer, al snel één van de beste motoren geworden’

Rest nog de vraag welke consequenties Honda’s vertrek voor Max Verstappen zal hebben. Contractueel is er na 2021 bij Red Bull een ontsnappingsclausule en hij is gewild bezit. Maar er moet ergens anders, bij een team dat kampioensmateriaal in de aanbieding heeft, ook wel een deur opengaan. Mercedes lijkt, indien Lewis Hamilton voor drie jaar gaat bijtekenen, geen optie. Ferrari is met Charles Leclerc en Carlos Sainz voorlopig ook voorzien.

Misschien is McLaren, Renault of Aston Martin in 2022 wel de nieuwe referentie. Het zal Verstappen niet zo gek veel uitmaken: hij is alleen geïnteresseerd in een potente kampioensauto. Niet in de kleur daarvan of het merk.