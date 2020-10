Tost over vertrek Honda: ‘Jammer, al snel één van de beste motoren geworden’

Alpha Tauri-teambaas Franz Tost vindt het jammer dat de samenwerking met Honda ten einde komt. Het Italiaanse team neemt eind 2021 na vier jaar samenwerking afscheid van de Japanse motorleverancier. “We hebben een goede professionele band opgebouwd sinds we begonnen in 2018”, zegt de Oostenrijker.

Alpha Tauri rijdt sinds 2018 met Honda-motoren, eind volgend seizoen komt er een einde aan die samenwerking. In het eerste jaar, toen nog onder de naam Toro Rosso, waren de resultaten eerder wisselvallig. Zo werd Pierre Gasly vierde in Bahrein, maar reed hij een race later in China achteraan. Vorig jaar behaalden Toro Rosso en Honda samen successen. Daniil Kvyat finishte als derde op de Hockenheimring en Pierre Gasly eindigde in Brazilië tweede, achter Max Verstappen.

“We hebben de afgelopen jaren samen veel succes gekend, een race gewonnen en twee keer op het podium geëindigd, met een tweede en een derde plaats”, noemt Tost de successen nog eens op. “Het is jammer dat Honda heeft besloten hun toewijding aan de Formule 1 stop te zetten, omdat de prestaties van hun krachtbron constant en drastisch zijn verbeterd. Op korte tijd is de Honda een van de beste motoren op de grid geworden. Ik ben ervan overtuigd dat we dit seizoen en volgend jaar samen sterke resultaten zullen blijven behalen in de resterende races”, vertelt de Alpha Tauri-teambaas in een statement.

Tost toont begrip voor de beslissing van de Japanners. “We respecteren de reden achter Honda’s beslissing om zich te concentreren op milieu-initiatieven. Iedereen bij Alpha Tauri wenst hen het beste bij het bereiken van al hun doelen en een succesvolle toekomst. We willen Honda oprecht bedanken voor de vruchtbare samenwerking, we hebben echt genoten van elke dag dat we hebben samengewerkt.”

Red Bull en Alpha Tauri moeten nu op zoek naar een nieuwe motorleverancier, geen eenvoudige opdracht. “Het zal niet makkelijk zijn om een ​​motorpartner als Honda te vinden, maar we gaan natuurlijk alle mogelijkheden bekijken om vanaf 2022 de beste oplossing te vinden”, aldus Tost.

