Verstappen: ‘Ik focus op dit seizoen en volgend seizoen, wat daarna gebeurt weet ik nog niet’

Max Verstappen vindt het vertrek van Honda uit de Formule 1 ‘erg jammer’, al zag de Nederlander het wel aankomen. Volgens de Nederlander zullen beide partijen zich nog vol inzetten om ‘dit hoofdstuk mooi af te sluiten’. Hij benadrukt dat hij zich op dit en volgend seizoen focust: “Wat daarna gebeurt weet ik nog niet.”

“Erg jammer”, noemt Verstappen het vertrek van Honda uit de Formule 1. “Je moet begrip hebben voor hun beweegredenen. Verder moet je blijven pushen. Dat hebben zij ook gezegd. We gaan nu niet het gas eraf halen. We blijven dit jaar en volgend jaar – als Honda met een nieuwe motor komt – alles geven. We willen dit hoofdstuk mooi afsluiten, tot en met de laatste race pushen.”

“Ik voelde het aankomen”, geeft hij toe. “Ik wist het ook al eerder dan het publiek werd gemaakt, natuurlijk. Het blijft jammer.” Verstappen tekende van de winter een nieuwe Red Bull-deal, waarmee hij tot eind 2023 vastligt bij het team. “Toen speelde het uiteraard nog niet. Maar dingen kunnen veranderen”, aldus de Nederlander.

“Ik focus op dit seizoen en volgend seizoen. Wat daarna gebeurt, weet ik nog niet. Maar daar denk ik ook nog niet over na, het heeft geen zin om daar over na te denken want het is nog zo ver weg”, aldus Verstappen.

Het is de vraag met welke motoren Red Bull vanaf 2022 zal rijden, maar het maakt Verstappen niet uit of dat weer met Renault zal zijn. “Hopelijk hebben we een motor, anders moeten we trappen zoals Fred Flintstone. Dat is fysiek best zwaar”, grapt hij. “We weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Het is niet iets negatiefs. We hebben veel geleerd van de motorleveranciers die we hebben gehad in het verleden”, aldus Verstappen.