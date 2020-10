Olav Mol: ‘Hamilton staat voor mij al boven Schumacher, en hij is nog niet klaar, hè’

Lewis Hamilton kan dit weekend op de Nürburgring Michael Schumachers recordaantal van 91 overwinningen evenaren. Ondertussen is Hamilton ook hard op weg om qua titels op gelijke hoogte te komen met Schumachers record van zeven stuks. Ziggo Sport-commentator Olav Mol zet de Brit echter al ‘duidelijk’ boven de Duitser. “En Lewis is nog niet klaar, hè.”

Dat verklaart Mol in zijn tussenrapport voor FORMULE 1 Magazine, waarin kampioenschapsleider Hamilton uiteraard op een plekje in zijn top-5 kan rekenen. “Lewis rijdt dit jaar bijna foutloos. Opnieuw. Dat is toch ongelofelijk?”, toont Mol zich onder de indruk.

“Lewis staat wel onder druk van Valtteri Bottas, maar die redt het gewoon niet. Hoe raar het ook klinkt, Hamilton wordt misschien wel onderschat”, stelt Mol zelfs, “want doe het elke keer maar even, hè. Hij doet het wél, en Bottas in dezelfde auto net niet. Ik denk dat het in puur talent zit.”

Boven Schumacher

Mol twijfelt er niet aan dat Hamilton – zijn WK-voorsprong op Bottas is 44 punten – dit jaar titel nummer zeven pakt. Dat brengt Hamilton dan op gelijke hoogte met recordkampioen Schumacher, maar Mol slaat Hamilton hoger aan. “Ik zet Lewis duidelijk boven Schumacher”, zegt hij zelfs.

“Schumacher reed in een periode dat de FIA wat minder controleerde dan tegenwoordig, er een bandenoorlog was en hij duidelijk de betere spullen kreeg. Dan moet je het nog steeds doen en Schumacher was ook goed, maar ik denk dat Lewis boven hem staat. En Lewis is nog niet klaar, hè.”