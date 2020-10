Alonso ziet niet Hamilton maar Schumacher als de beste coureur: ‘Hij was moeilijker te verslaan’

Fernando Alonso denkt dat Michael Schumacher de beste coureur ooit is. Hij was volgens de Spanjaard moeilijker te verslaan dan Lewis Hamilton.

Fernando Alonso vocht in 2006 met Schumacher om de titel en wist de Duitser te verslaan. In 2007 ging Alonso naar McLaren en werd hij gekoppeld aan Lewis Hamilton. Hij versloeg de Brit niet. Toch is Schumacher volgens de Spanjaard moeilijker te verslaan.

“Het is lastig om tijdperken en auto’s met elkaar te vergelijken. Maar Schumacher was altijd heel erg moeilijk te verslaan. Hij had iets extra’s”, vertelt Fernando Alonso aan het Duitse Sport Bild.

“Lewis is een zeer goede coureur en de beste coureur van zijn generatie. Maar hij werd geen kampioen toen hij de teamgenoot van Jenson Button was en bij Mercedes wist Nico Rosberg hem één jaar te verslaan. Michael heeft dat nooit gehad. Hij won altijd”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

