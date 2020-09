Button: ‘Als Verstappen of Leclerc hem zouden kunnen uitdagen, zou Hamilton meer genieten’

Jenson Button stelt dat Lewis Hamilton meer van zijn overwinningen zou genieten als hij zou worden uitgedaagd door de Ferrari’s of Max Verstappen. Volgens de wereldkampioen van 2009 zouden de overwinningen voor Hamilton veel waardevoller zijn. “Of als hij Michael Schumacher als tegenstander had en hij kon hem verslaan, dat zou meer voor hem betekenen.”

Het is een kwestie van tijd voor Lewis Hamilton het record van 91 overwinningen van Michael Schumacher evenaart. In Rusland slaagde de Brit er niet in, op de Nürburgring krijgt hij over anderhalve week een tweede kans. Hoewel Hamilton de overwinningen al jaren aan elkaar rijgt, denkt voormalig wereldkampioen Jenson Button dat de Mercedes-coureur daar niet helemaal van kan genieten.

“Ik ken Lewis, hij houdt van winnen, hij is absoluut een winnaar. Hij is zeer bekwaam, maar ik weet dat hij nu niet zoveel zal genieten van het winnen als hij zou hebben gedaan als hij concurrentie van buitenaf had gehad”, vertelt Button aan Inews. “Als Leclerc of Vettel of Max Verstappen het materiaal zouden hebben gehad waarmee ze Lewis zouden kunnen uitdagen, dan zou hij daar veel meer van genieten, denk ik. Of als hij Michael Schumacher als tegenstander had en hij kon hem verslaan, dat zou meer voor hem betekenen.”

Volgens Button maakt dat de overwinningen van Hamilton niet minder waardevol. “Het is moeilijk, omdat je elke overwinningen die je kan pakken, wil pakken, maar je wil ook door de concurrentie uitgedaagd worden”, aldus de Brit.

