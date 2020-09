Horner roemt Mercedes: ‘Meest complete auto van de laatste zes à zeven jaren gebouwd’

Christian Horner is onder de indruk van de Mercedes W11. Volgens de Red Bull-teambaas heeft het team uit Brackley dit jaar de “meest complete auto van de laatste zes à zeven jaren gebouwd”. Dat vertelt hij aan Motorsport.com. Om het gat naar Mercedes te dichten moeten Red Bull en Honda stappen zetten. “Het gaat erom dat we goed samenwerken.”

Red Bull hoopte in 2020 na zes jaar dominantie eindelijk te Mercedes-hegemonie te kunnen doorbreken. Tijdens de wintertests en de eerste GP’s van het seizoen werd echter snel duidelijk dat Mercedes ook dit jaar de snelste auto heeft gebouwd. Dat gecombineerd met de aerodynamisch soms onvoorspelbare RB16 en de minder potente Honda-krachtbron zorgt ervoor dat Mercedes op weg is naar een zevende constructeurstitel op rij.

Om het team uit Brackley te kunnen bedreigen zal Red Bull stappen moeten zetten, dat beseft de teambaas. “Er is geen ei van Columbus. We moeten ons op alle vlakken verbeteren. En dus is het hele team samen met Honda daarop gefocust”, vertelt Horner, die onder de indruk is van de Mercedes W11. “Mercedes heeft het geweldig voor elkaar dit jaar. Ze hebben waarschijnlijk de meest complete auto van de laatste zes à zeven jaren gebouwd. Ze hebben de lat erg hoog gelegd en daar moeten we nu op mikken.”

Om het gat naar Mercedes te dichten zullen Red Bull en Honda de nodige stappen moeten zetten. “Het is altijd een combinatie. Het gaat erom dat we goed samenwerken. We hebben hetzelfde doel, we streven hetzelfde na. Ik ben ervan overtuigd dat we er gezamenlijk in zullen slagen. Mercedes heeft zo’n lange periode gedomineerd, maar zoals we allemaal weten in sport komt daar altijd een einde aan. Dat is onvermijdelijk”, aldus Horner.

