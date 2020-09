Op naar titel nummer tien? ‘Hamilton dicht bij nieuwe driejarige deal met Mercedes’

Lewis Hamilton is naar verluidt dicht bij een nieuwe miljoenendeal met Mercedes, die hem tot en met 2023 bij het kampioenschapsteam zou houden. Aan de deal zou een prijskaartje van maximaal 44 miljoen euro per jaar hangen.

Dat bericht de Daily Mail, met de Formule 1’s sportief directeur Ross Brawn die de krant vertelt dat “alles erop wijst dat Mercedes nog drie jaar met de 35-jarige Hamilton verder wil”. Volgens meerdere anonieme bronnen van datzelfde dagblad is het ook slechts een kwestie van tijd voor een nieuwe deal – inderdaad voor drie jaar – rond is na een ‘doorbraak’ in de onderhandelingen.

Zesvoudig wereldkampioen Hamilton en Mercedes hebben er nooit een geheim van gemaakt met elkaar door te willen gaan, maar de onderhandelingen stonden volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff tot aan de race in Mugello van medio september op een relatief laag pitje vanwege het drukke schema. Wolff stelde in Mugello ook daarna meer tijd te nemen voor de nieuwe deal met Hamilton.

Met een nieuw contract voor de coureur die dit jaar hard op weg is naar zijn zevende wereldtitel en daarmee recordkampioen Michael Schumacher zal evenaren, is uiteraard veel geld gemoeid. Volgens de Daily Mail zelfs ‘maximaal 44 miljoen euro per jaar’. Wolff heeft nooit op bedragen willen ingaan, maar vertelde Channel 4 recentelijk wel dat Hamilton ‘de best betaalde coureur zal blijven’.

Wordt het zo op naar titel nummer tien in 2023?