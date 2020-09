Wolff: ‘Na Mugello eindelijk echt tijd voor onderhandelingen met Hamilton’

Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt binnenkort weer met Lewis Hamilton om de tafel te gaan om de zesvoudig wereldkampioen bij Mercedes te houden. Haast is er nog altijd niet, maar: “We willen natuurlijk wel zekerheid hebben voor volgend jaar.”

Goed nieuws, zegt Wolff daarbij met een blik op de kalender, is dat er na de race in Mugello meer vrije tijd tussen de races zit. Tot de Formule 1 eind november naar het Midden-Oosten gaat, is het immers even gedaan met de zo drukke triple headers die de afgelopen maanden gedomineerd hebben.

“We hebben de laatste tijd de ene na de andere race gehad, en wilden tussendoor niet afgeleid zijn door contractbesprekingen”, legt Wolff uit aan Motorsport.com. “Nu er meer ruimte volgt tussen de races, zoals bijvoorbeeld volgende week, zullen we vooruitgang boeken”, verwacht hij.

‘Onderhandelen kost tijd’

Uiteindelijk kosten contractonderhandelingen – zelfs als de relatie goed is, zoals volgens Wolff tussen Hamilton en Mercedes het geval is – namelijk gewoon tijd. “Zeker als het echt op de details aankomt, heb je gewoon de tijd nodig om alles af te spreken.”

Hamiltons huidige contract ligt volgens Wolff ‘al drie jaar in een la’, omdat beide partijen er na het ondertekenen geen omkijken meer naar hadden. Hij lijkt zo geen al te ingewikkelde onderhandelingen te verwachten. “Al kunnen dingen wel veranderen, of de omstandigheden anders zijn.”

“Dit is weer een volgende stap op onze gezamenlijke reis, dus daar hebben we het nu gewoon over.” Een deadline voor wanneer hij een nieuwe deal hoopt te kunnen aankondigen, wil Wolff niet stellen. Al moet het wel in 2020 gebeuren. “We willen natuurlijk wel zekerheid hebben voor volgend jaar.”

