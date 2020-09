Horner: ‘Problemen die Albon het hele jaar al kent in Sotsji uitvergroot’

Christian Horner zegt dat de problemen die Alexander Albon het hele jaar al heeft met de balans van de auto in Sotsji duidelijker zichtbaar waren. Dat komt volgens Horner door de karakteristieken van de Russische omloop.

Alexander Albon kende na zijn podium op Mugello misschien wel zijn slechtste weekend van het seizoen in Rusland. Tiende in de kwalificatie, moest vijf plaatsen inleveren op de startgrid door een versnellingsbakwissel en werd tiende in de race. Christian Horner wist op voorhand dat het een moeilijk weekend zou worden voor Albon.

“Alexander heeft meer last van een paar karakteristieken van de auto. Hij worstelt met de gevoeligheid van de auto en dat wordt uitvergroot op dit soort circuits met korte bochten en zware remzones”, vertelt Christian Horner aan Motorsport.

“Hij herstelde zich redelijk goed in de tweede helft van de race, maar al met al is het gewoon een zwaar weekend voor hem geweest”, aldus Horner.

Albon voelt zich meer op zijn gemak in hogesnelheidsbochten. Het team werkt hard om zijn setup op orde te krijgen. Er is volgens Horner progressie daarin gemaakt. De Brit heeft er ook alle vertrouwen in dat de RB16 snel beter gaat presteren.

“We begrijpen nu de problemen die we hebben gehad. We werken hard om ze op te lossen. Ik hoop dat we de auto in de resterende races kunnen verbeteren”, zegt de teambaas van Red Bull.

