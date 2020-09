Albon: ‘Verstappen speelt geen politieke spelletjes’

Alexander Albon zegt dat Max Verstappen geen politieke spelletjes met hem of het team speelt. “Hij is altijd heel erg eerlijk”, zegt Albon.

Alexander Albon rijdt nu ruim een jaar bij Red Bull en zit nu ongeveer in dezelfde situatie als waar Pierre Gasly vorig jaar inzat. Er worden continu vragen gesteld over zijn toekomst. Tot nu toe verdedigt Red Bull Alexander Albon elke keer.

Verstappen heeft al meerdere keren aangegeven dat het hem niet uitmaakt wie zijn teamgenoot is. De Nederlander denkt dat hij iedereen verslaat. Albon zegt dat dat de manier is hoe Verstappen is.

“Als je een-op-een met hem zit, is hij altijd heel erg eerlijk. Veel coureurs spelen politieke spelletjes binnen het team, maar Max doet dat niet. We kunnen goed met elkaar overweg, we geven altijd dezelfde feedback en het is fijn om tegen iemand zoals hem te racen”, vertelt Alexander Albon aan Sky Sports.

