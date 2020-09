Albon op anderhalve minuut van Verstappen: ‘Was hard werken voor maar één punt’

De Grand Prix van Rusland beloofde op voorhand al een zware opgave te worden voor Alexander Albon, en dat bleek ook zeker het geval: “Het was hard werken voor maar één punt.”

Albon kwam namelijk als tiende over de finish, na als vijftiende te zijn gestart na een teleurstellende kwalificatie die hem met de nodige vraagtekens achterliet. En daar kwam ook nog een gridstraf van vijf plekken bovenop voor een versnellingsbakwissel.

Lees ook: Albon ‘verward’ door gat van 1,1 seconde naar Verstappen: ‘Heb nog wat werk te doen’



“Het was vandaag hard werken voor maar één punt en het was geen gemakkelijke race”, verzucht hij. Albon had het in het begin moeilijk in het verkeer op de harde band, die hij van Red Bull mee kreeg na een vroege pitstop onder de safetycar. “Zodoende verloren we ook veel tijd.”

Op mediums ging het na zijn tweede stop – halverwege de race – beter, al betekende die tweede stop voor Albon wel dat hij zich opnieuw terug naar voren diende te knokken vanaf plek zestien. “We hebben er alles aan gedaan, maar het was een zware en frustrerende race.”

“We reden vrijwel de hele tijd in het verkeer en konden zodoende maar geen terrein goedmaken in vrije lucht.” Gezien zijn vijftiende startplek door de bakwissel, draaide zijn race volgens Albon toch om ‘schadebeperking’. “Hopelijk heb ik over twee weken een makkelijker weekend in Duitsland.”

Albon op anderhalve minuut

Wie dat ongetwijfeld ook hoopt, is teambaas Christian Horner. Hij prijst Albon voor ‘een aantal goede inhaalacties’, maar kan er ook niet omheen dat het al met al ‘een lastige middag was’ voor de Red Bull-rijder. Albon finishte op anderhalve minuut van teamgenoot Max Verstappen, die tweede werd.

Lees ook: Albon niet onder de indruk van kritiek: ‘Ik ben de enige die voor verandering kan zorgen’