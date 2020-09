Albon niet onder de indruk van kritiek: ‘Ik ben de enige die voor verandering kan zorgen’

Alex Albon zegt dat hij geen aandacht schenkt aan de kritiek die hij op sociale media krijgt. Volgens de Red Bull-coureur hebben de commentaren geen invloed op zijn prestaties. “Ik ben hier om beter te worden en dat is waar ik me op concentreer.”

Alex Albon krijgt op sociale media al enkele weken zware kritiek. Hoewel de Red Bull-coureur na zeven races vierde staat in het kampioenschap met 48 punten, is het gat naar Verstappen (110 punten) aanzienlijk. Terwijl zijn Nederlandse teamgenoot strijdt met de Mercedessen, is Albon voornamelijk in gevecht met de Renaults, Racing Points en McLarens.

Hoe gaat hij om met die kritiek, wordt hem gevraagd in aanloop naar de Italiaanse GP. “Het is best simpel, ik kijk nergens naar. Gewoon je mobiel aan de kant gooien”, vertelt Albon aan RaceFans. “Uiteindelijk ben ik de enige die echt voor verandering kan zorgen. Het is duidelijk dat al deze opmerkingen er zijn, maar degenen die ze geven hebben nergens controle over, ik wel.”

Albon zegt daarom dat hij niet onder de indruk is van de kritieken. “Het is zo dat ik ze zie, maar het heeft geen invloed op mij. Ik zie het gewoon als een mening, maar ik ben hier om beter te worden en dat is waar ik me op concentreer”, aldus de Thaise Brit.



