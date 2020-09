Verstappen snapt sportiviteit Mercedes maar: ‘Ik zou iedereen willen vermorzelen’

Zes podiumplekken op rij uit zeven races waarvan één overwinning, dat klinkt als een prima balans. Maar wereldkampioen wordt je er voorlopig niet mee, constateert ook Max Verstappen. Maar de lol is er steeds: “Ik mag elk weekend in de snelste auto’s racen, heb de mooiste baan in de wereld.”

Het podium op Monza is voor Red Bull in ieder geval moeilijk te behalen geweest. Sterker nog, dat is sinds 2013 niet meer gelukt. “Dat is wel heel teleurstellend, hé. Al had ik er één moeten hebben in 2018 maar toen kreeg ik een straf (voor een incident met Bottas, red.). Ik ben dus wel als derde over de streep gekomen maar niet op het podium. Het is vaker gebeurd, het zij zo. We gaan het proberen, dat is gezien de lange rechte stukken lastig voor ons, we moeten weer de balans zien te vinden. Het is niet de meest gemakkelijke baan voor ons.”

Lees ook: Liveblog: Leclerc wil niet liegen: ‘Dit weekend wordt gewoon weer heel moeilijk’

Concurrentie voor de podiumplek komt uit de Franse hoek, Renault toonde op Spa aan dat het over veel topsnelheid beschikt. “Die zullen zeker hard gaan, in de kwalificatie zal het wel dichtbij elkaar zitten, ja. Maar ik vrees niemand. We zien het allemaal wel, toch? Het maakt het wel wat spannender. Of hun motor beter is, is moeilijk te zeggen. Het kan ook aan de auto liggen, misschien hebben ze minder drag. Om te vergelijken, zou je de motor in onze auto moeten leggen. Dan kun je het pas zeggen, maar ze hebben best wel wat vermogen, ja.”

De zesde zege in zeven wedstrijden zorgde vorige week voor wat leek op een verontschuldiging van Toto Wolff en Lewis Hamilton. “Ja, ze proberen het netjes te houden, natuurlijk. Maar diep van binnen willen ze natuurlijk ook iedereen vermorzelen. Dat zou ik ook willen, iedereen vermorzelen en op een ronde zetten. Maar voor de buitenwereld moet je soms een beetje politiek correct zijn en zeggen dat het saai is, ja.”

‘Met of zonder verbod, er zullen twee Mercedessen voor me staan’

Het feit dat er geen mogelijkheden zijn voor Mercedes om zijn party mode te benutten, zal weinig helpen. “Ik zal nog steeds twee Mercedessen voor me hebben, we kwamen in Spa een halve seconde tekort. (…) Maar ik heb er nog steeds veel plezier in, ik houd van wat ik doe. Ik rijd rond in de snelste auto’s en doe mee om de hoogste plekken, ik heb de mooiste baan in de wereld. Waarom denken mensen toch dat het saai is als je niet kunt winnen, dat vind ik echt een domme gedachte.”

De eeuwige optimist Helmut Marko denkt nog altijd dat Verstappen aan een titel mag denken, ook al is het verschil groot met Lewis Hamilton. “Op het moment zijn we te traag”, zegt Verstappen over zijn titelkansen. Met Red Bulls huidige vorm, heeft het team ‘geluk nodig om races te winnen’, erkent hij. “Dus ik doe als je naar de stand kijkt inderdaad nog mee om de titel, maar we verliezen elke race wel zeven punten”, geeft hij aan dat Mercedes’ Lewis Hamilton volgens hem elke race favoriet is voor de zege. “Op een gegeven moment wordt het gat dan wel te groot.”

Lees ook: Horner duidelijk: ‘Eenstoppers maken Formule 1 saai’