Horner duidelijk: ‘Eenstoppers maken Formule 1 saai’

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat de Formule 1 van eenstoppers af moet om te voorkomen dat de races saai zullen zijn.

De Grand Prix van België werd een eenstopper na de safety car van de crash van Giovinazzi en Russell. Bijna alle coureurs gingen naar de harde banden en moesten die band tot het einde van de race managen. Christian Horner denkt dat races waarbij de eenstopper de snelste strategie is er toe zou leiden dat coureurs rustiger gaan rijden, wat niet goed is voor de entertainment.

“Eenstoppers zijn altijd saai”, zegt Christian Horner in gesprek met Autosport. “Je moet altijd twee- of driestoppers hebben. Bij eenstoppers proberen de coureurs de band te sparen. Er moet meer variatie in de strategieën zijn om verschillen tussen de auto’s te creëren”, zegt Horner.

“In een ideaal scenario moeten er meer strategieën mogelijk zijn waarmee je kan racen. Vrijwel iedereen koos voor een eenstopper en dat gaat nooit voor een leuke race zorgen”, aldus de teambaas van Red Bull.

