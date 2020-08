Horner realistisch: ‘Verstappen had niet de snelheid om Mercedes te volgen’

Max Verstappen pakte tijdens de Belgische Grand Prix zijn zesde podium op rij. Maar meer dan een derde plaats zat er niet in volgens Christian Horner.

Het gat in de race was iets kleiner dan tijdens de kwalificatie, maar nog steeds kon Red Bull geen vuist maken tegen het dominante Mercedes. Max Verstappen haalde opnieuw het maximale uit zijn bolide en dat leverde hem opnieuw een podium op. Maar een overwinning of een tweede plaats zat er ook niet in volgens Christian Horner.

“Het was een lastige race met de bandenmanagement, maar we hebben redelijk wat punten gepakt met beide auto’s. Verstappen had niet de snelheid om met Mercedes te vechten, zeker omdat de bandenslijtage cruciaal zou worden in het tweede gedeelte van de race. We waren aan het twijfelen of we een eenstopper of tweestopper moesten doen”, zegt Christian Horner tegen The Checkered Flag.

“Ricciardo’s topsnelheid was enorm hoog. Daarom besloten we voor de eenstopper te kiezen en Verstappen kreeg het uiteindelijk voor elkaar om voor de zesde keer op rij naar het podium te gaan”, aldus Horner.

Ook is de Red Bull-teambaas lovend over Alexander Albon. “Hij verloor bij de start een plaats aan Ocon, maar veroverde die plaats na de pitstop terug. We dachten dat de mediums de ideale band was om de Renaults aan te vallen”, zegt Horner.

“Hij heeft goed werk geleverd om de Renault achter zich te houden, alleen waren ze net te snel op de lange rechte stukken. Albon staat nu vierde in het kampioenschap en heeft een solide weekend gehad”, aldus de teambaas van Red Bull.

