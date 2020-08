Albon na zesde plek: ‘Misschien was setje mediums niet de juiste keuze’

Alex Albon leek op Spa-Francorchamps lange tijd op weg naar de vijfde plek. In de slotronde echter zag de Red Bull-coureur Esteban Ocon voorbij snellen. Achteraf gezien denkt Albon dat een verkeerde bandenkeuze de oorzaak is. “We verwachtten simpelweg niet dat de banden zoveel zouden degraderen als dat het geval was.”

Albon kwalificeerde op zaterdag als vijfde op hoopte op zondag minstens op hetzelfde resultaat. Lange tijd leek dat ook te lukken, totdat Esteban Ocon de Thai in de laatste ronde inhaalde. Ocon reed zijn tweede stint op de harde band, Albon kreeg mediums opgeschroefd tijdens zijn pitstop. “Ik denk dat dat setje mediums misschien niet de juiste keuze was”, reageert Albon bij Sky Sports.

Lees ook: Leclerc verontschuldigt zich op boordradio na scheldpartij: ‘Dat was niet zo vriendelijk’

“Ik weet het eerlijk gezegd niet”, gaat de teamgenoot van Verstappen verder. “Op de softs voelde het best goed, maar zoals we voor de race al zeiden waren de Renaults moeilijk in te halen. Met DRS haalde je slechts dezelfde snelheid, dus dat was best moeilijk. Wanneer ik na mijn stop voor mediums probeerde in te halen, moest ik te hard pushen in de tweede sector om een goede run naar bocht 5 te hebben. Het was frustrerend, de banden werden snel minder”, legt Albon uit.

Een schuldige voor de strategische call wil Albon niet aanduiden. “Het was onze beslissing”, zegt hij. “We verwachtten simpelweg niet dat de banden zoveel zouden degraderen als dat het geval was”, aldus Albon.

Lees ook: Prestatie Renault geeft Ocon hoop voor volgende week: ‘Kijk al uit naar Monza’