Prestatie Renault geeft Ocon hoop voor volgende week: ‘Kijk al uit naar Monza’

Esteban Ocon kan terugblikken op een sterk weekend op Spa-Francorchamps. Vanaf P6 slaagde de Fransman erin na een lange strijd Alex Albon in te halen en de vijfde plaats veilig te stellen. “Ik kijk al uit naar Monza.”

Renault verlaat Spa-Francorchamps met 23 punten. 10 daarvan staan op naam van Esteban Ocon, die als vijfde over de meet kwam op de Ardennenomloop. “Dit was een sterk weekend voor ons”, reageert de Fransman bij Sky Sports. “De auto was erg snel. Barcelona was een moeilijk weekend voor ons, maar dit weekend is dan weer heel positief.”

Ook over zijn eigen prestatie is Ocon opgetogen. “Ik ben heel tevreden. Dit voorspelt mooie dingen voor Monza, want de stijl van de baan daar is een beetje hetzelfde als hier in Spa, misschien is Monza zelfs nog wat extremer.” Het doel voor volgend weekend is dan ook eenvoudig volgens de Fransman. “We willen opnieuw hetzelfde presteren, misschien wel iets beter zelfs. Ik kijk al uit naar Monza.”

Ocon ging in de laatste ronde voorbij Albon, wat hem de vijfde plaats opleverde. Ook aan het begin van de race wist de Fransman de Red Bull-coureur in te halen, maar die positie moest hij in de pitstopfase tijdens de safety car opnieuw prijsgeven. “Ik ging voorbij Alex bij de start, maar verloor die plek opnieuw tijdens de pitstop. Gelukkig kon ik ik hem aan het einde van de race opnieuw inhalen”, blikt Ocon terug.

Hoe komt het dat Renault na een moeilijk weekend in Spanje zo goed ging op Spa-Francorchamps, wordt Ocon gevraagd door de Sky Sports-presentatoren. “We hebben veel werk gestoken in het begrijpen van de banden. We moesten de banden beter begrijpen om het maximale uit de auto te kunnen halen, en dat lukt nu te lukken”, legt Ocon uit.

