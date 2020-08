Hamilton over Verstappen: ‘Hij staat er eigenlijk alleen voor’

Lewis Hamilton denkt dat Red Bull als team niet zijn volledige potentieel benut omdat slechts een van de twee coureurs erin slaagt Mercedes uit te dagen. Volgens de wereldkampioen presteert het Red Bull-duo niet zoals hij en Bottas dat voor Mercedes doen. “Dat maakt het moeilijker voor hen.”

Lewis Hamilton stormde op Spa zonder problemen naar zijn vijfde overwinning van het seizoen. In het kampioenschap telt de Brit ondertussen 47 punten voorsprong op Max Verstappen, de kloof naar Bottas bedraagt 50 punten. Ondanks die tweede plaats van Verstappen denkt Hamilton dat Red Bull niet het maximale uit de twee auto’s weet te halen.

Lees ook: Hamilton en Wolff in de verdediging na wéér een dominante Mercedes-overwinning

“Waar je bij Red Bull naar moet kijken, is dat ze een hele goede auto hebben. Sommige mensen minimaliseren dat, maar ze hebben een heel, heel sterke auto”, vertelt de wereldkampioen aan Sky Sports. “Max doet het er geweldig mee, maar uiteindelijk zitten beide coureurs niet op een vergelijkbaar niveau, zoals dat met Valtteri (Bottas, red.) en mij wel het geval is. Dat maakt het voor hen moeilijker.” Hamilton doelt daarmee op Albon, die op Spa als zesde over de meet kwam en ondertussen 62 punten minder dan Verstappen heeft.



“Ik heb dat meegemaakt toen ik bij McLaren zat. Ik was de coureur die altijd vooraan reed en geen steun kreeg van zijn teamgenoot.”Dat zorgt voor meerdere problemen voor een team volgens de Brit. “Je scoort minder constructeurspunten, en je kan ook de strategie niet uitspelen tegen de auto’s waartegen je racet. Dat is het geval bij hen , hij (Verstappen, red.) staat er eigenlijk alleen voor”, aldus Hamilton.



Lees ook: Albon na zesde plek: ‘Misschien was setje mediums niet de juiste keuze’