Marko snapt kritiek Hamilton op Albon niet: ‘We hebben een goed rijderspaar’

Helmut Marko heeft Alexander Albon verdedigd na kritiek van Lewis Hamilton. “We hebben een goed rijderspaar”, zegt Helmut Marko tegen France24.

Lewis Hamilton had na de race kritiek op de tweede coureur van Red Bull. “Mensen bagatelliseren het, maar Red Bull heeft gewoon een hele sterke auto. Alleen zijn de coureurs niet zoals Valtteri en mij. Dat maakt het moeilijker voor hun”, zei Lewis Hamilton na de race.

Hamilton heeft zelf ook die ervaring gehad. “Toen ik bij McLaren reed, zat ik in die situatie. Ik reed vooraan en mijn teamgenoot gaf me geen back-up. Zo pak je niet de constructeurspunten en kan je niet met je strategie spelen. Verstappen is dus altijd in zijn eentje”, aldus Hamilton.

Helmut Marko snapt die kritiek niet. “We hebben een goed rijderspaar. Ik snap de kritiek richting Albon niet. Andere teamgenoten hebben ook veel moeite gehad om Verstappen te verslaan . Ik denk niet dat Max hem naar zijn limiet pusht. Dat doet hij zelf”, zegt Helmut Marko tegen het Franse medium.

