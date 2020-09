Brundle: ‘Red Bull geeft Albon opvallend veel steun, maar zal zich intern zorgen maken’

Ex-Formule 1-coureur en Sky Sports F1-commentator Martin Brundle vindt dat Red Bull Alexander Albon ‘tot op heden opvallend veel heeft gesteund’, maar denkt ook dat het zich intern zorgen zal maken om zijn resultaten.

Albon kan teamgenoot Max Verstappen immers totaal niet volgen. Het verschil in de kwalificatie schommelt steevast rond een handvol tienden (met uitschieters naar boven) in het voordeel van Verstappen. Qua WK-punten staat de Nederlander met 110 tegenover 48 ook ruim voor, terwijl Verstappen dit jaar al zes keer op het podium heeft gestaan, waarvan één keer als winnaar.

Albons beste resultaat dit jaar is een vierde plek, wat gezien Red Bulls plek als het tweede team achter Mercedes ook is waar hij hoort te finishen. Toch lukte dit Albon pas één keer dit jaar. Dieptepunten waren achtste plekken in Engeland en Spanje – en een zesde plek afgelopen weekend op Spa, waar hij door beide Renaults werd verslagen.

“Hij finishte 27 seconden achter Verstappen”, somt Brundle op in zijn column voor Sky Sports F1. Dat de Red Bull-rijder daarbij op het eind nog door Renault-coureur Esteban Ocon werd ingehaald, is uiteraard ook niet fijn. “Red Bull heeft hem tot op heden opvallend veel gesteund, maar intern zullen ze door dit resultaat bezorgd om hem blijven”, weet Brundle.

De voormalig Formule 1-coureur haalt daarbij ook nog aan dat Pierre Gasly (die vorig jaar nog een mislukt Red Bull-avontuur doormaakte) weer imponeerde voor opleidingsteam Alpha Tauri. “Hij was afgelopen weekend indrukwekkend, maar Red Bull heeft al aangegeven dat een swap er niet in zit”, doelt hij op hoe het team een wissel van Albon voor Gasly heeft uitgesloten voor 2020.



