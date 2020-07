Albon krijgt nieuwe race-engineer vanaf Grand Prix van Engeland

Alexander Albon zal na een lastige seizoensstart vanaf de Grand Prix van Engeland samenwerken met een nieuwe race-engineer, de ervaren Simon Rennie die al eerder de race-engineer was van Mark Webber en Daniel Ricciardo. Zijn voormalige race-engineer, Mike Lugg, zal een rol spelen in de fabriek.

Albon kende een lastige seizoensstart in de eerste triple header. De Britse Thai kwam niet in de buurt van het tempo van teamgenoot Max Verstappen op de Red Bull Ring en in Hongarije kwam hij niet door tot Q3. Red Bull heeft daarop besloten dat Albon vanaf de Britse Grand Prix met een nieuwe race-engineer zal werken. Simon Rennie zal na twee jaar in de fabriek te hebben gewerkt weer terugkeren als race-engineer. Hij vervangt daarmee Mike Lugg, die op zijn beurt weer naar de fabriek in Milton Keynes zal terugkeren.

“Het was natuurlijk geen ideale seizoensstart, maar op de uitvalbeurt in Oostenrijk na hebben we goede punten gepakt”, zegt Albon op de website van Red Bull Racing. “Dat gezegd hebbende kan de auto alleen maar beter worden, dus ik ben positief. We weten waaraan we moeten werken en de fabriek ligt om de hoek bij Silverstone, dus dat is goed nieuws. Ik denk dat we hier een goed resultaat kunnen halen, historisch gezien is het een goed circuit voor dit team en ik geniet van dit circuit”, aldus de Britse Thai.

Rennie was de race-engineer van Mark Webber in zijn afscheidsseizoen 2013, waarna hij de race-engineer werd van Daniel Ricciardo van 2014 tot en met 2018. Rennie wilde daarna een rol in de fabriek, wat ook een rol speelde in het besluit van Ricciardo om naar Renault te vertrekken.