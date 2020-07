Verstappen: ‘Goed dat het team een week rust heeft gehad’

Max Verstappen is blij dat zijn team van een week rust heeft kunnen genieten na de eerste triple header van het seizoen. Hij zegt de video te hebben teruggekeken van zijn monteurs, die voor de start van de Grand Prix van Hongarije de auto moesten repareren. Daarnaast kijkt de Nederlander al uit naar de Grand Prix van Engeland: “Silverstone is een heel mooi circuit om te rijden.”

Vóór de start van de Grand Prix van Hongarije was het nog maar de vraag of Verstappen aan de start kon verschijnen nadat hij op weg naar de grid crashte. Zijn monteurs moesten hard werken om de auto op tijd te repareren, wat ze met nog slechts 25 seconden te gaan lukte. Verstappen is dan ook blij dat zijn team van een week rust heeft kunnen genieten.

“Het is goed dat het team na de triple header een week vrij heeft, om thuis samen met familie te zijn, vooral na dat beetje extra stress vlak voor de race in Hongarije!”, zegt Verstappen op de website van Red Bull Racing. “Ik heb de video teruggekeken, hoe de monteurs op de grid aan mijn auto werkten en het was geweldig wat ze gepresteerd hebben. Het was gaaf om te zien dat ze allemaal precies wisten hoe ze moesten werken en wat ze moesten doen, zelfs in zo’n onverwachte situatie. Zonder hen zou ik de race niet eens hebben kunnen starten”, aldus de Nederlander, die uiteindelijk tweede werd in de race.

Juiste vleugelafstelling

Het team mag zich weer opmaken voor de volgende triple header, bestaande uit twee races op het Britse Silverstone en de Grand Prix van Spanje. Verstappen kijkt uit naar de races op Silverstone. “Silverstone is een heel mooi circuit om te rijden. De bochten op Silverstone zijn waanzinnig snel en Copse is vol gas! De bocht Maggots is ook voluit in de zevende versnelling, wat al geweldig is. Op Silverstone moet je de juist vleugelafstelling hebben en voor de langzamere bochten wil je natuurlijk meer downforce en grip hebben”, aldus de Nederlander.

Voorlopig lijkt het een droog en warm weekend te worden op Silverstone, al denkt Verstappen dat het ook nog wel eens kan regenen. “Het kan natuurlijk regenen op Silverstone, ook al is het zomer in Groot-Brittannië”, grapt hij. “Maar ik hou van die omstandigheden en misschien vinden we het niet erg als het gaat regenen, want dat zou de zaken wel eens op kunnen schudden”, zo sluit hij zijn vooruitblik af.