Verschillende bandencompounds tijdens weekends op Silverstone: ‘Extra element’

Komende weekend wordt op Silverstone de Britse GP verreden, een week later staat de 70th Anniversary Grand Prix op de agenda. Opvallend, Pirelli koos voor de twee races op Silverstone verschillende bandencompounds. “Voor de tweede race zouden we voor het merendeel tweestoppers moeten gaan zien.”



Voor de Britse Grand Prix voorziet Pirelli net als vorig jaar de drie hardste compounds: de C1 (wit, harde band), C2 (geel, medium band) en C3 (rood, soft band). Voor het jubileumnummer een week later heeft Pirelli de zachtere compounds gekozen: de C2 (wit, harde band), de C3 (geel, medium band) en de C4 (rood, soft band). Volgens Pirelli-baas zal het verschil in compound een groot verschil maken.

Lees ook: Coulthard: ‘Britse thuishaven Silverstone ideale plek voor F1’s historische mijlpaal’

“Met twee races op een circuit dat bekend terrein is voor de teams, was het belangrijk om aan de tweede race een extra element toe te voegen”, legt Isola uit. “Daarom hebben we besloten om voor de 70th Anniversary Grand Prix een compound ‘zachter’ te gaan. De bandenkeuze voor de Britse GP is dezelfde als die we vorig jaar gebruikten. Die zou grofweg één of twee pitstops moeten opleveren. Voor de tweede race zouden we, afhankelijk van de strategie van de coureurs, voor het merendeel tweestoppers moeten gaan zien”, voorspelt de Italiaan.

Tijdens het tweede weekend op Silverstone vormt de C4-band, het zachte rubber, de onbekende factor. Die band zo snel mogelijk begrijpen wordt volgens Isola erg belangrijk. “Dat zal de sleutel voor de tweede race vormen, de teams hebben tegen die tijd natuurlijk al voldoende informatie over de C2 en C3. Silverstone wordt gekenmerkt door grote laterale krachten die voor enorm veel energie in de banden zorgen. Het voorkomen van oververhitting en slijtage wordt erg belangrijk”, aldus Isola.

Lees ook: Silverstone was bereid tot 12 races te organiseren om F1 uit de nood te helpen