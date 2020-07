Silverstone was bereid tot 12 races te organiseren om F1 uit de nood te helpen

Silverstone heeft de Formule 1 aangeboden om tot wel twaalf races te organiseren als dat nodig zou zijn geweest. Dat zegt Stuart Pringle, baas van het Engelse circuit. “Op een bepaald moment boden we aan om het circuit voor maanden ter beschikking te stellen.”

Silverstone ontvangt de Formule 1 later deze week voor de Britse GP, zeven dagen later vormt het Engelse circuit het decor voor de 70th Anniversary GP. Het blijft zo bij ‘maar’ twee races op Silverstone. Toen de situatie er enkele maanden geleden door de coronacrisis anders uit zag, stelde Silverstone voor de F1 uit de nood te helpen.

Lees ook: Imola, Nürburgring en Portimao op vernieuwde kalender: ontdek de circuits!

“Wij zeiden dat we op eender welke manier zouden proberen te helpen, in de mate van het mogelijke”, vertelt Silverstone-baas Stuart Pringle aan Motorsport.com. “Op een bepaald moment boden we zelfs aan om het circuit voor maanden ter beschikking te stellen. Het leek er een tijdje op dat er niets zou kunnen doorgaan.”

Om reisbeperkingen en quarantaineregels te omzeilen, stelde Silverstone zelfs voor de Italiaanse en Zwitserse teams en Pirelli voor enkele maanden in Silverstone te stationeren. “Dan hadden we twaalf races op Silverstone kunnen organiseren, als dat nodig was voor de tv-contracten”, legt Pringle uit.

De twaalf races op Silverstone kwamen er uiteindelijk niet, het Engelse circuit maakt zich momenteel klaar voor een dubbelnummer. “Er kwam snel antwoord dat dat nogal saai zou worden, maar de F1 vertelde ons wel dat twee races wel nuttig zou zijn. Als je in de eerste maand al de helft van de races die je nodig hebt voor een wereldkampioenschap kunt organiseren op twee circuits, dan is dat al het halve werk om aan die acht races voor een WK te komen”, besluit de Silverstone-baas.

Lees ook: Officieel: Formule 1 voegt Portimao, Nürburgring en Imola toe aan kalender