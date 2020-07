Coulthard: ‘Britse thuishaven Silverstone ideale plek voor F1’s historische mijlpaal’

De Formule 1 keert voor de tweede doubleheader van dit jaar terug naar gewijde grond van Silverstone, in 1950 decor voor de allereerste Grand Prix. “Een historische mijlpaal”, zegt David Coulthard, tweevoudig winnaar op het voormalige militaire vliegveld en voorzitter van de British Racing Drivers’ Club (BRDC) in een exclusief gesprek over Silverstone en racen als ‘Brits cultureel erfgoed’.

Het had enige voeten in aarde, maar waar zou de Formule 1 het zeventigste verjaardagsfeestje nou beter – en ook nog met een dubbelnummer – kunnen vieren dan in Silverstone, de bakermat van de koningsklasse? Volgens David Coulthard (49) is het de perfecte plek. “Het is een betekenisvolle, historische mijlpaal”, zegt hij over hoe de tweede race op Silverstone dient om het Formule 1-jubileum te vieren. “Het zou het allermooiste zijn om die met een heel groot publiek te vieren, maar zoals we allemaal weten is de situatie dit jaar helaas iets anders dan normaal.”

Dat laatste is dan natuurlijk vanwege de coronacrisis, al waren de Formule 1 en Silverstone er desondanks snel uit dat de twee Grands Prix er – dan maar zonder publiek – moesten komen. Het heeft Coulthard niet verrast. “Ik geloof dat waar een wil is, een weg is. De Formule 1 wilde de show heel graag weer opstarten, Silverstone wilde graag een race organiseren. En zaken blijven zaken, ook al zijn de omstandigheden dit jaar vanwege het coronavirus ongelooflijk lastig. Maar de Formule 1 en Silverstone hebben goed samengewerkt om met een aanvaardbare oplossing te komen.”

Voor een overgrote meerderheid van de teams is Silverstone bovendien een thuisrace. Wel zo makkelijk, in deze tijden. En daar komt bij, stelt Coulthard, dat Silverstone ‘voor iedereen die van autosport houdt, wel een bepaalde betekenis heeft’. “Het is allereerst een van ’s werelds snelste Grand Prix-circuits, waar de Formule 1 lang geleden met een stel enthousiaste privateer-racers op een militair vliegveld zijn oorsprong vond. En hoewel er in het verleden incidenteel is uitgeweken naar Brands Hatch en Donington, wordt Silverstone door iedereen toch als de thuishaven van de Britse GP in de Formule 1 beschouwd.” En autosport, zegt hij: “is Brits cultureel erfgoed.” Geen betere plek dus voor Formule 1’s verjaardagsfeestje…

