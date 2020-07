Red Bull-monteurs moesten toegangspassen uitwisselen om auto op grid te herstellen

De reparatie van Max Verstappens RB16 vlak voor de start van de Hongaarse GP was een huzarenstukje. De herstellingen aan de auto van de Nederlander werden door de corona-maatregelen nog wat extra bemoeilijkt, maar ook daar vond Red Bull een oplossing op. “Niet iedereen had toegang tot de grid.”

Tijdens zijn installatieronde voor de Grand Prix van Hongarije belandde Max Verstappen in de muur. Even leek het alsof de race van de Nederlander voorbij was nog voor de start, maar dat was buiten de Red Bull-monteurs gerekend. Verstappens crew slaagde erin de RB16 op tijd te herstellen, waarna de Limburger zijn team bedankte met een tweede plaats.

Volgens Helmut Marko waren de herstellingenwerken door de corona-maatregelen die gelden op de grid nog moeilijker dan in normale omstandigheden. “De verantwoordelijke verzekerde me dat het zou lukken”, vertelt Marko aan Auto, Motor und Sport. “De jongens werkten met ongelooflijke precisie en snelheid. Elke move was goed.”

Bovendien mocht niet elke monteur zich op de grid begeven. “We moesten toegangspassen uitwisselen tussen de monteurs, omdat niet iedereen toegang had tot de grid. De persoon die met een scanner de koolstofvezelonderdelen op schade onderzoekt bijvoorbeeld. Wat we hebben bereikt, is ongelooflijk. Ons team heeft nog steeds sterke punten”, besluit Marko.

