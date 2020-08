Marko: ‘Prestaties Albon beter dan de cijfers doen vermoeden’

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat de prestaties van Alexander Albon beter zijn dan de cijfers doen vermoeden. Hij geeft toe dat Red Bull te ver ging met de afstelling in Barcelona en benadrukt dat Albon tijdens de twee races op Silverstone de snelste coureur op de baan was tijdens de tweede stint: “Hij was dus sneller dan Verstappen.”

Albon heeft het tot nu toe lastig bij Red Bull. De statistieken helpen de Britse Thai niet: hij verliest het onderlinge duel met teamgenoot Max Verstappen zowel in de kwalificatie als in de race en met de negende startplaats en zevende plaats over de finish als gemiddelde lijken de prestaties van Albon ondermaats. Toch vindt Red Bull-adviseur Helmut Marko dat Albon het beter doet dan de cijfers doen vermoeden.

“De prestaties zien er slechter uit dan ze in werkelijkheid zijn”, zegt Marko tegen Motorsport.com. “In Barcelona gingen we te ver wat betreft de afstelling om de achterkant wat stabieler te maken. Het maakte niet uit op welke band hij reed, na acht ronden waren de temperaturen al buiten het window. Hij gleed dus alleen maar over de baan. Zijn kwalificatie was beter.”

“Wat ook helemaal over het hoofd is gezien, is dat hij in beide races op Silverstone in de tweede stint de snelste coureur op de baan was”, vervolgt Marko. “Hij was dus sneller dan Verstappen. Hij heeft bij Red Bull ook bewezen dat als hij eenmaal het ritme te pakken heeft, hij echt snel is”, aldus de Oostenrijker.

Toch benadrukt Marko dat Albon de snelle overstap naar Red Bull niet als excuus mag gebruiken voor zijn mindere prestaties. “Verstappen had ook niet zoveel tijd. Misschien is de mening van Franz Tost (teambaas Alpha Tauri, red.) te conservatief. Coureurs die er niet mee om kunnen gaan zouden hoe dan ook geen carrière in de top kunnen hebben. Dat soort coureurs is sowieso niet geschikt voor Red Bull Racing”, concludeert de Red Bull-adviseur.