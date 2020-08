Hamilton van plan om eigen museum te openen: ‘Heb maar twee trofeeën thuis’

Lewis Hamilton zou graag zijn eigen museum willen openen om al zijn trofeeën tentoon te stellen. De Brit wil zo zijn fans de kans geven om te genieten van zijn prestaties in de Formule 1, maar bovenal heeft hij dan eindelijk een manier om zijn trofeeën tentoon te stellen: “Als je naar mijn huis zou komen zou je niet eens zien dat ik races heb gewonnen.”

Met 88 zeges en 156 podiums heeft Lewis Hamilton al flink wat zilverwerk binnengehaald, maar geen van die trofeeën staat bij hem thuis. Al het zilverwerk wordt in een opslag bewaard, maar de zesvoudig wereldkampioen is van plan om in de toekomst zijn eigen museum te openen zodat al zijn fans van zijn prestaties kunnen genieten.

Lees ook: Wolff zint op wraak op Spa: ‘We hebben hier wat goed te maken’

“Ik heb thuis maar twee trofeeën staan”, zegt Hamilton tegen The Sun. “Eentje van het tijdschrift GQ, welke ik gewoon bij thuiskomst op tafel heb gezet, en eentje van de FIA. Dat is alles. Het is wel grappig, ik heb al die trofeeën gewonnen maar geen enkele staat bij mij thuis. De bokalen liggen allemaal in een opslag, en met opslag bedoel ik niet dat ze ergens in dozen in de kelder staan. Ze staan op een privéplek”, aldus de 35-jarige Brit.

Geen prioriteit

Hamilton heeft er echter geen problemen mee dat er geen bokalen in zijn huis staan. “Ik rijd niet voor de trofeeën. Ik rijd niet voor de records. Ik rijd omdat ik ervan houd, zo ben ik. Veel van mijn vrienden zijn atleten en die hebben al hun trofeeën thuis staan, maar zo zit ik niet in elkaar. Als je naar mijn huis zou komen, zou je niet eens zien dat ik races heb gewonnen. Ik zou ze graag tentoonstellen in een museum.”

Lees ook: Button neemt het op voor Stroll: ‘Verdient het honderd procent om in F1 te rijden’

“Mijn fans steunen mij bij alles wat ik doe, dus dan kunnen zij de trofeeën bekijken”, vervolgt hij. “Het zal dan misschien één pond kosten om binnen te komen, maar dat wordt dan gedoneerd aan een goed doel dus iedereen heeft daar baat bij.”

Hamilton hoopt dat er ook auto’s tentoongesteld kunnen worden, maar: “Ik heb er geen in mijn garage staan. Sommige auto’s zijn wel van mij, maar zijn nog in bezit van het team. Het zou fantastisch zijn als die ook onderdeel kunnen uitmaken van mijn museum. Beginnend met mijn karts en dan de evolutie naar mijn nieuwere auto’s. Net als mijn helmen en racepakken – ik heb zoveel ideeën. Het wordt een groot project, maar op dit moment heeft het geen prioriteit”, concludeert Hamilton.